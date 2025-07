Presa internațională, la picioarele lui David Popovici: „Magia s-a întors, revenire supersonică”

Performanța fantastică reușită de David Popovici la CM de Natație de la Singapore (dublă de aur la 100 m și 200 m liber) a făcut înconjurul planetei, iar presa de specialitate laudă evoluția senzațională a înotătorului român.

Jurnaliștii de la L’Equipe vorbesc despre cursa de 100 m liber și notează că Popovici a avut o „Revenire supersonică.”

„Datorită celui de-al doilea rezultat mondial din toate timpurile (46,51 secunde), recordul campionatelor, David Popovici a câştigat joi finala probei de 100 m la Campionatele Mondiale de la Singapore, cu o revenire supersonică în 24,02.

Este al doilea titlu mondial al său la această distanţă şi al doilea la Singapore, după proba de 200 m.

Românul de 20 de ani, la 11 sutimi de recordul mondial, i-a devansat clar pe americanul Jack Alexy (46,92) şi pe australianul Kyle Chalmers (47,17)”, notează L’Equipe.

Eurosport Franţa a vorbit despre finala teribilă de la 100 m liber și a scos în evidență faptul că David Popovici a fost mult prea bun pentru concurență.

„Misiunea era complicată şi a devenit rapid imposibilă pentru Maxime Grousset. Francezul, campion mondial la 50 m fluture, nu a reuşit să obţină mai mult decât locul 7 (47,59) în finala probei de 100 m liber, dominată de un David Popivici în formă maximă (46,51).

Românul a câştigat medalia de aur, urmat de americanul Jack Alexy şi australianul Kyle Chalmers”, se precizează pe site-ul Eurosport Franţa.

Evoluția strălucitoare a lui David nu a trecut neobservată nici în Le Figaro.

„Victorios marţi la proba de 200 m, Popovici a înregistrat un timp supersonic de 46 secunde şi 51 de sutimi, ratând cu doar 11 sutimi recordul mondial al chinezului Pan Zhanle. El a reuşit a doua cea mai bună performanţă din istorie”, a notat sursa citată.

Swimming World Magazine, unul dintre cele mai cunoscute site-uri din domeniul natației, a scos în evidență performanța unică realizată de David Popovici la Singapore.

„Viteza cu care încheie cursele și tenacitatea de a fi la cel mai înalt nivel în cele mai importante momente. Astea sunt atributele care l-au făcut pe David Popovici să fie cine este încă de când câștiga titluri mondiale și stabilea recorduri la 17 ani. Iar magia s-a întors acum, anul acesta, la Singapore.

Acum în vârstă de 20 de ani, Popovici deja își spulberase adversarii ca să devină campion mondial la 200 metri, iar acum a făcut o cursă senzațională ca să cucerească aurul și la 100.

La jumătatea cursei, Popovici era pe locul 4, suficient pentru el cât să calce accelerația pe ultimii 50 de metri.

Rezultatul e mult peste cel de la Olimpiada de la Paris, unde a terminat pe locul trei”, au scris americanii, citați de Digisport.

Cursa fantastică reușită de David Popovici în proba de 100 m liber

Cum au arătat podiumurile probei de 100 m liber la ultimele patru ediții ale Campionatelor Mondiale de Natație:

2025: David Popovici – 46,51 / Jack Alexy – 46,92 secunde / Kyle Chalmers – bronz 47,17

2024: Pan Zhanle – 47,53 / Alessandro Miressi – 47,72 / Nandor Nemeth – 47,78

During the fifth day of swimming at the 2025 World Aquatics Championships, David Popovici won the men’s 100 freestyle in 46.51. This is a new World Championships record, and also a new European record, just 0.11 seconds off Pan Zhanle’s WR from the 2024 Olympic Games. pic.twitter.com/BYRPpLp31D

