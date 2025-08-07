Echipa vicepreședintelui american JD Vance a ridicat nivelul râului Ohio pentru o excursie cu barca a familiei sale / Serviciul Secret spune că solicitarea a fost făcută pentru „navigare în siguranță” – exclusivitate The Guardian

Echipa lui JD Vance a determinat Corpul Inginerilor Armatei SUA să ia măsura neobișnuită de a modifica debitul de ieșire al unui lac din Ohio pentru a acomoda o recentă excursie cu barca în cadrul unei vacanțe de familie, a aflat The Guardian.

Solicitarea, venită din partea Serviciului Secret al SUA, a fost făcută pentru a „sprijini navigarea în siguranță” a detașamentului de securitate al vicepreședintelui SUA în cadrul unei ieșiri din august pe râul Little Miami, potrivit unei declarații a Corpului Inginerilor Armatei SUA (USACE).

JD Vance a fost văzut în sud-vestul statului Ohio pe 2 august, ziua sa de naștere, când a împlinit 41 de ani, conform unor postări de pe rețelele sociale care notau că acesta a fost zărit vâslind pe râu, un afluent alimentat de lacul Caesar Creek.

O sursă care cunoaște situația și care a comunicat anonim cu The Guardian a susținut că solicitarea privind debitul de ieșire din lacul Caesar Creek nu a fost făcută doar pentru a sprijini echipa Serviciului Secret al vicepreședintelui, ci și pentru a crea „condiții ideale pentru caiac”. The Guardian nu a putut confirma în mod independent această afirmație specifică.

Știrea ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă biroul lui JD Vance a exploatat potențial infrastructura publică pentru recreerea sa personală, într-un moment în care administrația Trump a redus miliarde de dolari din ajutoarele externe, cercetarea științifică și locurile de muncă guvernamentale, în numele unei campanii de „eficientizare”.

Biroul vicepreședintelui nu a răspuns solicitării The Guardian pentru un comentariu.

The Guardian a contactat pentru prima dată USACE (Corpul Inginerilor Armatei SUA) din Louisville marți, pentru un punct de vedere în legătură cu această modificare. Datele publice ale Institutului Geologic al SUA (USGS) arată o creștere bruscă a nivelului râului și o scădere corespunzătoare a nivelului lacului în primele zile din august, când Vance se afla în vacanță.

Solicitarea a fost redirecționată către sediul central al USACE. Într-o declarație transmisă pe email The Guardian miercuri, purtătorul de cuvânt Gene Pawlik a declarat că USACE Louisville a primit „o solicitare de a crește temporar debitele de ieșire din lacul Caesar Creek pentru a sprijini navigarea în siguranță a personalului Serviciului Secret al SUA”.

Într-un comunicat separat, Serviciul Secret a precizat că a colaborat îndeaproape cu Departamentul Resurselor Naturale din Ohio și cu USACE pentru planificare, astfel încât ambarcațiunile motorizate și echipele de urgență să poată opera în condiții de siguranță în timpul unei vizite recente. Instituția a refuzat să comenteze detalii concrete ale planificării operaționale.

Nu este fără precedent ca USACE să modifice debitele de ieșire pentru a acomoda utilizarea publică — de exemplu, pentru evenimente comunitare pe râu sau antrenamente ale echipelor de intervenție în caz de urgență.

Datele USGS confirmă creșterea bruscă a nivelului râului în primele zile din august, în perioada în care Vance se afla în vacanță.

Într-un caz anterior, pagina de Facebook a districtului Louisville al USACE a anunțat o „descărcare specială” la solicitarea Departamentului Resurselor Naturale din Ohio, pe 22 august anul trecut, dar ulterior a comunicat public că această descărcare a fost anulată. Nicio astfel de informare publică nu a fost făcută înainte de 1 august.

Potrivit sursei The Guardian, care cunoaște detalii despre caz, „descărcările speciale” nu se fac, în general, pentru persoane fizice sau la cereri individuale.

The Guardian a încercat, de asemenea, să afle dacă solicitarea a fost documentată corespunzător. Regulamentele USACE referitoare la cererile de așa-numite „abateri” — adică orice schimbare față de practicile normale — cer aprobare oficială și documentație care să justifice devierea. Acest proces are rolul de a evalua și riscurile potențiale asociate, inclusiv riscuri de inundații sau alte efecte asupra mediului.

Pawlik a declarat că solicitarea Serviciului Secret „a respectat criteriile operaționale din Manualul de Control al Apelor pentru lacul Caesar Creek și nu a necesitat o abatere de la procedurile standard”.

El a adăugat: „S-a stabilit că operațiunea nu va afecta negativ nivelurile de apă din aval sau amonte. Părțile interesate din aval au fost informate în prealabil despre creșterea ușoară a debitului de ieșire, care a avut loc pe 1 august 2025.”

Deși nu există acuzații că biroul lui Vance ar fi comis vreo ilegalitate, avocatul de etică Richard Painter, care a activat în administrația George W. Bush, a declarat că situația pare ipocrită și „destul de scandaloasă”, având în vedere că Vance beneficiază de astfel de favoruri în vacanța sa de familie, în timp ce reducerile bugetare ale administrației au afectat grav Serviciul Parcurilor Naționale (NPS).

Asociația Națională pentru Conservarea Parcurilor a estimat că NPS a pierdut aproximativ un sfert din personal de la începutul anului, ceea ce a dus la închideri parțiale ale unor parcuri sau la reducerea programului de vizitare din cauza lipsei de personal.

„Aceste reduceri afectează direct vacanțele familiilor din clasa de mijloc”, a spus Painter. „Fie că o fac pentru Serviciul Secret sau pentru el, e doar o chestiune de nuanță. Ar fi trebuit pur și simplu să aleagă alt loc.”

Norm Eisen, fost consilier special al Casei Albe pentru etică și reformă guvernamentală, a declarat:

„Când eram responsabil cu etica în administrația Obama, am primit multe solicitări ciudate, dar niciodată una care să implice creșterea debitului unui râu pentru ca un oficial guvernamental să facă caiac.”

„Porecla mea era ‘Domnul Nu’ și cu siguranță aș fi confirmat-o în această situație. Nu aș fi permis niciodată așa ceva, pentru că, indiferent dacă încalcă tehnic sau nu regulile, creează impresia că vicepreședintele Statelor Unite beneficiază de un tratament special care nu este disponibil cetățenilor de rând ce doresc să se bucure de aceleași ape pentru activități recreative.”

„Chiar dacă există justificări legate de securitate care intră în ecuație, reacția mea este: nu contează. Nu ar trebui să folosim resursele guvernamentale în acest mod. N-aș fi permis niciodată așa ceva.”