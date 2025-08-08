BREAKING Președintele Trump anunță că negociază ”schimburi de teritorii” între Ucraina și Rusia / Președintele Zelenski a respins constant cedarea de teritorii

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară la Casa Albă că negocierile pentru un acord de pace în Ucraina sunt „foarte aproape” de finalizare și că în cadrul acestora ar putea avea loc „schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, potrivit Sky News.

El a făcut declarațiile în timpul semnării unui acord de pace între Armenia și Azerbaidjan.

Vorbind la Casa Albă, Trump a afirmat că teritoriile vizate au fost disputate în ultimii trei ani și jumătate și că luptele au provocat pierderi semnificative atât în rândul rușilor, cât și al ucrainenilor.

„Vom recupera o parte, vom schimba o parte. Vor fi schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți. Este complicat, nimic nu e ușor, dar va fi spre binele ambelor părți”, a spus liderul american, adăugând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „va trebui să fie pregătit să semneze ceva”.

Trump a mai anunțat că se va întâlni „foarte curând” cu președintele rus Vladimir Putin. Întâlnirea ar fi avut loc mai devreme, însă au fost necesare „aranjamente de securitate”.

„Putin vrea să ne vedem cât mai repede, sunt de acord, dar vom anunța foarte curând detaliile”, a precizat președintele SUA, refuzând să dezvăluie locul reuniunii, menționând doar că acesta „va fi pe placul multora”.

!Liderii europeni vor pace și cred că și Putin vrea pace”, a mai spus Trump.

Reamintim că președintele Zelenski a respins constant cedarea de teritorii în favoarea Rusiei, care se chinuie de trei ani să ocupe Ucraina și să impună o conducere politică pro-rusă.