Patriarhia Română interzice accesul presei în Catedrala Națională la evenimentul de sfințire…

Catedrala Mantuirii Neamului
Sursa Foto: Ilona Andrei / G4Media.ro

Patriarhia Română interzice accesul presei în Catedrala Națională la evenimentul de sfințire a picturii, jurnaliștii vor sta într-un țarc în afara clădirii / Catedrala a fost construită cu zeci de milioane de euro din fonduri publice

Anchete14 Oct • 406 vizualizări 1 comentariu

Biroul de presă al Patriarhiei Române a anunțat marți că jurnaliștii nu vor putea intra în Catedrala Națională la evenimentul de sfințire a picturii, programat pe 26 octombrie. Jurnaliștii vor fi masați într-un perimetru stabilit în exteriorul Catedralei Naționale, potrivit unui anunț al biroului de presă.

Patriarhia a mai anunțat că accesul în Catedrala Națională pentru filmare și fotografiere va fi permis doar instituțiilor din trustul Basilica: Trinitas TV, Publicațiile Lumina, agenția de știri Basilica și Radio Trinitas) pe toată durata evenimentului și după încheierea acestuia.

Celelalte instituții media care vor imagini video din interiorul catedralei vor putea prelua semnalul live de la Trinitas TV, a mai anunțat biroul de presă al Patriarhiei.

Nici televiziunea publică, TVR, nu va avea acces la eveniment.

Reamintim că statul român a finanțat cu zeci de milioane de euro din bani publici construcția catedralei ortodoxe.

Banii au venit atât de la bugetul central, cât și de la primării și consilii județene.

1 comentariu

  1. Pai e pe numele lui Dănuț deci face ce vrea, poate sa o ia și cu el…

