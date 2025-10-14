Un migrant afgan, condamnat la cinci ani de închisoare în Marea Britanie pentru amenințarea cu moartea la adresa lui Nigel Farage

Un bărbat care a venit în Marea Britanie cu o barcă mică și a amenințat că îl va ucide pe Nigel Farage a fost condamnat la cinci ani de închisoare, transmite BBC.

Fayaz Khan, în vârstă de 26 de ani, a făcut un gest cu mâna ca și cum ar fi ținut o armă, a arătat un tatuaj cu un AK-47 pe fața sa și l-a numit pe liderul Reform UK într-o postare pe TikTok în octombrie 2024.

Autoritățile au considerat că migrantul afgan le-a dat un nume fals și că, de fapt, era un bărbat de 31 de ani numit Fayaz Husseini.

Farage a descris amenințarea ca fiind „destul de înfiorătoare”, adăugând: „Având în vedere apropierea lui de arme și dragostea lui pentru arme, am fost cu adevărat îngrijorat”.

În videoclip, Khan a arătat spre tatuajul de pe fața sa și a spus că îl va „împușca, împușca, împușca” pe deputatul din Clacton, Essex, referindu-se la el ca „englezul Nigel”.

La pronunțarea sentinței, judecătoarea Steyn a spus: „Videoclipul tău nu a fost doar un abuz, a fost o amenințare cu arma de foc și a fost, așa cum a spus domnul Farage, «destul de înfiorător»”.

Khan era unul dintre cei 65 de migranți aflați la bordul unei bărci gonflabile negre care a intrat în Marea Britanie traversând Canalul Mânecii.

„Inculpatul a transmis în direct înregistrarea traversării sale, care pare să fi adunat un număr mare de vizualizări online”, a spus procurorul Peter Ratliff.

Instanța a aflat că Khan a dat un nume fals deoarece avea „dușmani care nu voia să-l găsească”.

Cu toate acestea, acuzarea a declarat că era „mai probabil” ca el să fi dat detalii înșelătoare din cauza cazierului său judiciar din perioada în care a locuit în Suedia.

Procurorul a contestat, de asemenea, afirmația lui Khan că nu știa că era ilegal să vină pe o barcă în Marea Britanie. El a susținut că Khan „intenționa să îi încurajeze pe alții” documentând călătoria sa din Suedia în Marea Britanie și împărtășind-o cu sute de mii de spectatori online.

Instanța a fost informată că Khan avea 17 condamnări anterioare în Suedia, inclusiv pentru portul de cuțit, comportament amenințător și vandalism.

Khan a fost, de asemenea, încarcerat în iunie 2019 după ce a avut un comportament amenințător față de un funcționar public.

Pe 12 octombrie 2024, Farage a încărcat pe YouTube un videoclip intitulat „Călătoria unui migrant ilegal”, care îl arăta pe Khan și făcea referire la „tineri de sex masculin în vârstă de luptă care vin în țara noastră și despre care știm foarte puține lucruri”.

Jurații din procesul lui Khan au fost informați că acesta a răspuns cu un videoclip TikTok sub numele de utilizator „madapasa” două zile mai târziu, amenințându-l pe Farage.