Scăderea drepturilor salariale pentru profesori, semnalată de sindicatele din Învățământ: Este necesar ca Ministerul Educației să precizeze foarte clar motivele legale

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sindicatele din Educației solicită lui Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, să precizeze care sunt motivele legale pentru care sunt diminuate drepturile salariale ale profesorilor din luna septembrie, potrivit unui document consultat de Edupedu.ro. „Am primit numeroase sesizări referitoare la faptul că, la calcularea drepturilor salariale aferente lunii septembrie 2025 prin utilizarea programului EduSAL, se înregistrează o diminuare a salariilor”, conform documentului, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Luni, 13 octombrie, profesorii au primit fluturașii. Conform ordinului nr. 86 din 2005 al Ministerului de Finanțe, care stă la baza reglementării datelor din lună la care se primesc salariile pentru bugetari, angajații din Educație primesc regulat salariile pe data de 14 a lunii.

La începutul lunii octombrie, președintele sindicatului SIPA Muntenia, Adrian Voica, a semnalat, pentru Edupedu.ro, că sporul de suprasolicitare neuropsihică este diminuat, după ce aplicația de salarizare a personalului din Învățământ a fost actualizată săptămâna trecută. Sunt afectați cei care au dirigenție, gradație de merit, precum și cei din învățământul special, după cum a spus liderul sindical.

„Federația Sindicatelor Libere din Învăţământ şi Federația Sindicatelor din Educaţie SPIRU HARET” – organizații sindicale reprezentative la nivel de sector de negociere colectivă învăţământ preuniversitar – vă solicită ca, în regim de urgență, să ne precizați care este temeiul legal, respectiv, care este actul normativ în baza căruia, începând cu drepturile aferente lunii septembrie 2025, se înregistrează diminuarea salariilor cadrelor didactice.”, se arată în documentul sindicatelor.

Reprezentanții profesorilor transmit că au primit numeroase sesizări referitoare la faptul că sporul de suprasolicitare neuropsihică a fost diminuat în aplicația de salarizarea a personalului din Învățământ.