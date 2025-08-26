ONU denunţă tăcerea comunităţii internaţionale faţă de dublul atac al armatei israeliene la Spitalul Nasser în sudul Fâşiei Gaza / Germania cere o anchetă / Netanyahu evocă un ”accident tragic”

ONU deplânge luni o inacţiune internaţională după ce un atac israelian la Spitalul Nasser de la Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, s-a soldat cu cel puţin 20 de morţi – inclusiv cinci jurnalişti -, relatează News.ro, care citează AFP.

ONU cere ca nici spitalele şi nici jurnaliştii să nu fie luaţi drept ”ţintă”, în timp ce unele reacţii apăreau abia luni seara.

Directorul Agenţiei ONU însărcinate cu Refugiaţi Palestinieni (UNRWA) Philippe Lazzarini a denunţat luni seara o inacţiune ”şocantă” a comunităţii internaţionale faţă de Războiul din Fâşia Gaza, în urma atacului de la Spitalul Nasser.

Acest atac înseamnă ”reducerea la tăcere a ultimelor voci care denunţă moarte tăcută a copiilor victime ale fooametei”, denunţă pe reţele de socializare Philippe Lazzarini.

”Indiferenţa şi inacţiunea lumii sunt şocante”, denunţă directorul UNRWA.

”Jurnaliştii nu sunt o ţintă. Spitalele nu sunt o ţintă”, denunţă, la rândul său, o purtătoare de cuvânt a Înaltului Comisariat ONU al Drepturilor Omului, Ravina Shamdasani.

”Asasinatul jurnaliştilor în Fâşia Gaza trebuie să şocheze lumea, nu să o arunce într-o tăcere stupefiată fără să o facă să acţioneze”, adaugă ea.

ANCHETĂ



Unii oficiali politici au reacţionat, până la urmă, faţă de acest atac luni seara.

”Sunt îngrozit de atacul israelian împotriva Spitalului Nasser. Civilii, profesioniştii din sănătate şi jurnaliştii trebuie să fie protejaţi”, scrie pe X ministrul britanic de Externe David Lammy.

Şeful diplomaţiei britanice reiterează un apel la ”un armistiţiu imediat”.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a catalogat atacul drept ”intolerabil” şi a cerut Israelului să ”respecte dreptul internţaional”.

”Civilii şi jurnaliştii trebuie să fie protejaţi în tote circumstanţele (…). Reducerea unei populaţii la foamete este o crimă care trebuei să înceteze imediat”, scrie şeful statului francez în urma unei convorbiri la telefon cu emirul Qatarului.

Germania se declară, la rândul său, ”şocată de moartea unor jurnalişti, salvatori şi civili”.

Berlinul cere o anchetă.

Ministerul german de Externe cere israelului ”să autorizeze imediat accesul presei străine independente şi să asigure protecţia jurnaliştilor în Fâşia Gaza”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu deplâne într-un comunicat un ”accident tragic”.