Imagini impresionante cu prăbușirea unui pod recent inaugurat în China

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Podul Hongqi s-a prăbușit parțial în provincia turistică Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, marți, 11 noiembrie, după ce fusese inaugurat cu câteva luni înainte. Acest pod leagă centrul țării de Tibet printr-o autostradă. Până în prezent, autoritățile locale nu au raportat victime, potrivit Le Figaro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare, se vede cum carosabilul și podul de acces se prăbușesc, urmate de pilonii și tablierul podului. Această prăbușire a produs un nor de praf și alunecări de teren impresionante.

Fisuri observate cu o zi înainte

Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a taluzului pe malul drept al podului Hongqi. O inspecție a relevat riscul de prăbușire, a scris Sichuan Daily.

Imediat după descoperirea acestora, autoritățile locale au declanșat o intervenție de urgență și au închis accesul la autostradă și pod.