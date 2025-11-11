Imagini impresionante cu prăbușirea unui pod recent inaugurat în China
Podul Hongqi s-a prăbușit parțial în provincia turistică Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, marți, 11 noiembrie, după ce fusese inaugurat cu câteva luni înainte. Acest pod leagă centrul țării de Tibet printr-o autostradă. Până în prezent, autoritățile locale nu au raportat victime, potrivit Le Figaro.
În imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare, se vede cum carosabilul și podul de acces se prăbușesc, urmate de pilonii și tablierul podului. Această prăbușire a produs un nor de praf și alunecări de teren impresionante.
Fisuri observate cu o zi înainte
Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a taluzului pe malul drept al podului Hongqi. O inspecție a relevat riscul de prăbușire, a scris Sichuan Daily.
Imediat după descoperirea acestora, autoritățile locale au declanșat o intervenție de urgență și au închis accesul la autostradă și pod.
At 4 p.m. on November 11, the Hongqi Bridge in Ma’erkang, Sichuan collapsed due to a large-scale landslide. Fortunately, the bridge was closed in advance after inspection personnel discovered cracks the day before, and no casualties were reported. pic.twitter.com/FCuJQ4DksI
— Jim (@yangyubin1998) November 11, 2025
