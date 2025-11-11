G4Media.ro
Imagini impresionante cu prăbușirea unui pod recent inaugurat în China

Prăbușire pod China


Podul Hongqi s-a prăbușit parțial în provincia turistică Sichuan, situată în sud-vestul Chinei, marți, 11 noiembrie, după ce fusese inaugurat cu câteva luni înainte. Acest pod leagă centrul țării de Tibet printr-o autostradă. Până în prezent, autoritățile locale nu au raportat victime, potrivit Le Figaro.

În imaginile care au devenit virale pe rețelele de socializare, se vede cum carosabilul și podul de acces se prăbușesc, urmate de pilonii și tablierul podului. Această prăbușire a produs un nor de praf și alunecări de teren impresionante.

Primele semne de pericol au apărut luni, când a fost detectată o deformare a taluzului pe malul drept al podului Hongqi. O inspecție a relevat riscul de prăbușire, a scris  Sichuan Daily.

Imediat după descoperirea acestora, autoritățile locale au declanșat o intervenție de urgență și au închis accesul la autostradă și pod.

3 comentarii

  1. ati folosit AI pentru articolul asta? ca si X-ul si linkul din Figaro e despre altceva

  2. Calitate articol G4media dupa preluare. Linkuri si postari de la alta stire si informatii eronate. Nu podul a declansat alunecarea de teren, ci alunecarea de teren a cauzat prabusirea podului. Chinezii stiau dinainte sa faca podul ca exista riscul asta, dar tot l-au facut.

  3. Nene mai e cineva in redacție ?
    Au lucrat cu material chinezesc 🙂
    PS imi apare la fiecare articol citit un bălos care „facem”. Aveți viruși?

