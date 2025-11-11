Blocul Naţional Sindical anunţă că va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul României va decide îngheţarea salariului minim

Blocul Naţional Sindical (BNS) salută decizia de marţi a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), care confirmă valabilitatea Directivei europene privind salariul minim adecvat, precum şi dispoziţiile sale esenţiale referitoare la promovarea negocierii colective şi la obligaţia statelor membre de a elabora planuri de acţiune pentru creşterea acoperirii negocierilor colective.

BNS avertizează că va sesiza Comisia Europeană dacă Guvernul României va decide îngheţarea salariului minim, transmite News.ro.

„Prin această hotărâre, Curtea consolidează cadrul juridic european privind lupta pentru salarii corecte şi condiţii de muncă decente, confirmând faptul că Un iunea Europeană are competenţa de a acţiona pentru asigurarea unui nivel minim de protecţie a veniturilor lucrătorilor”, precizează BNS.

Potrivit sursei citate, Curtea a anulat totuşi dispoziţia care enumera criteriile obligatorii pe care statele membre trebuie să le ia în considerare la stabilirea şi actualizarea salariilor minime legale, precum şi norma care împiedica scăderea acestor salarii atunci când sunt supuse unui mecanism de indexare automată.

„Această decizie nu afectează însă obligaţia Guvernului României de a continua procesul de aplicare a mecanismului de ajustare a salariului minim, în acord cu angajamentele asumate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)”, arată BNS.

Sindicaliştii afirmă că România are „un jalon clar stabilit” în PNRR care prevede definirea unui mecanism tripartit de determinare a salariului minim.

România a raportat îndeplinirea acestui jalon prin adoptarea HG 35/2025 care, printr-o formulă transparentă de calcul, corelează salariul minim cu productivitatea, costul vieţii şi dinamica economică. Acest jalon derivă din angajamentele României faţă de Comisia Europeană, în scopul asigurării unei metodologii predictibile şi sustenabile de actualizare a salariului minim”, menţionează sursa citată.

BNS reaminteşte că acest jalon a fost asumat în anul 2021 de către un guvern de coaliţie: PNL-USR-UDMR, iar pentru liderii sindicali este „cu atât mai surprinzătoare” atitudinea liderilor politici, ale celor trei partide menţionate, care propun îngheţarea salariului minim.

Liderii sindicali reiterează necesitatea ca Guvernul României să pună în aplicare formula stabilită prin HG 35/2025, să asigure consultarea partenerilor sociali în acest proces şi să promoveze extinderea negocierii colective la nivel de sector şi unitate, astfel încât creşterea salariilor să fie sustenabilă şi echitabilă.

„Pentru decidenţii politici care se gândesc să nu respecte jalonul PNRR 392, le reamintim că legea nu se poate modifica datorită principiului ireversibilităţii refomelor PNRR, conform regulamentelor europene. Jalonul trebuie îndeplinit pentru că altfel, ţara noastră riscă să piardă bani europeni. În situaţia în care îşi vor menţine opinia de îngheţare a salariului minim şi dacă nu vor respecta formula de calcul, Blocul Naţional Sindical va sesiza Comisia Europeană şi, pe cale de consecinţă, România riscă să piardă banii europeni din cadrul PNRR”, conchide BNS.