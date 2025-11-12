Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi / Cătălin Drulă (USR) își depune candidatura la ora 13.00
Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi, 12 noiembrie, la Biroul Electoral Municipal, iar termenul limită este 17 noiembrie.
Cătălin Drulă, candidatul USR, își va depune candidatura miercuri la ora 13.00. El va fi însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, parlamentari USR, membri și simpatizanți ai partidului, potrivit unui anunț al partidului.
Candidaturile rămân definitive în data de 23 noiembrie, iar în 2 decembrie sunt tipărite buletinele de vot.
Candidaturile anunțate la Primăria Capitalei
Cătălin Drulă – USR
Daniel Băluță – PSD
Ciprian Ciucu – PNL
Anca Alexandrescu – PNL
Ana Ciceală – SENS și URS.PDF
Vlad Gheorghe – independent
Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli) – SOS
George Burcea – POT
