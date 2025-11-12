G4Media.ro
Ciprian Ciucu si Daniel Baluta si Catalin Drula
Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi / Cătălin Drulă (USR) își depune candidatura la ora 13.00

Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi, 12 noiembrie, la Biroul Electoral Municipal, iar termenul limită este 17 noiembrie.

Cătălin Drulă, candidatul USR, își va depune candidatura miercuri la ora 13.00. El va fi însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, parlamentari USR, membri și simpatizanți ai partidului, potrivit unui anunț al partidului.

Candidaturile rămân definitive în data de 23 noiembrie, iar în 2 decembrie sunt tipărite buletinele de vot.

Candidaturile anunțate la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă – USR

Daniel Băluță – PSD

Ciprian Ciucu – PNL

Anca Alexandrescu – PNL

Ana Ciceală – SENS și URS.PDF

Vlad Gheorghe – independent

Alexandru Virgil Zidaru (Makaveli) – SOS

George Burcea – POT

