Rusia intensifică incitarea la sentimente anti-ucrainene în Polonia (Statul Major al armatei poloneze)

Statul Major al Armatei Poloneze a declarat că, în contextul negocierilor de pace menite să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, s-a înregistrat o intensificare a operațiunilor psihologice îndreptate împotriva Ucrainei și desfășurate pe teritoriul polonez, potrivit cotidianului ucrainean Pravda.

Potrivit unei postări pe X (Twitter) a statului Major al Forțelor Armate Poloneze, autoritățile militare au remarcat că Moscova desfășoară operațiuni menite să exercite presiuni asupra Ucrainei, concepute pentru a crea o atmosferă de teamă și un sentiment de amenințare, presupus legate de prezența ucrainenilor în Polonia.

„În Polonia se incită la sentimente anti-ucrainene”, a declarat Statul Major al Forțelor Armate Poloneze.

„Aceste acțiuni includ incidente fizice (incendieri de mașini ucrainene, îndepărtarea muralelor anti-război) și activități intense bazate pe narațiuni online pe site-uri web și conturi, care promovează ura față de Ucraina.

Creșterea sentimentelor anti-ucrainene se observă în locurile în care există centre care oferă asistență pentru transferul de arme sau sprijin pentru efortul de război al Ucrainei (de exemplu, Gdynia și Gdańsk)”, potrivit sursei citate.

În acest context, Statul Major al Forțelor Armate Poloneze a remarcat că Rusia încearcă să exploateze tema tragediei din Volyn. Moscova încearcă, de asemenea, să prezinte ucrainenii ca o amenințare mai mare pentru Polonia decât Rusia.

Scopul direcționării emoțiilor negative împotriva Ucrainei, se adaugă în declarație, este de a determina cetățenii polonezi să exercite presiuni asupra guvernului pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina.

Statul Major General a subliniat că actele de sabotaj fac parte din operațiunile coordonate ale serviciilor rusești menite să submineze sprijinul pentru Ucraina și să faciliteze agresiunea rusă.

Luni, 3 noiembrie, Ministerul Apărării din Polonia a respins afirmațiile care circulau pe rețelele de socializare, potrivit cărora spitalele poloneze acordau prioritate tratării soldaților ucraineni.:

Polonia a avertizat anterior împotriva răspândirii dezinformării rusești cu privire la presupuse incursiuni ale dronelor în spațiul său aerian la începutul lunii septembrie.

Autoritățile au avertizat, de asemenea, împotriva rapoartelor false despre un presupus atac planificat de Ucraina, pentru care Rusia ar încerca să dea vina pe Ucraina.