Papa Leon al XIV-lea apără căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni „trecătoare şi egoiste”, care pot face ca modelul familiei să pară „demodat şi plictisitor”

Papa Leon al XIV-lea a apărat sâmbătă căsătoria creştină în faţa modelelor de uniuni „adesea trecătoare şi egoiste”, care, a avertizat el, sunt prezentate tinerilor de astăzi şi care pot face ca modelul familiei să pară „demodat şi plictisitor”, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

„Printre vocaţiile la care bărbaţii şi femeile sunt chemaţi de Dumnezeu, căsătoria este una dintre cele mai nobile şi mai elevate”, a afirmat pontiful într-un mesaj adresat episcopului de Séez, Franţa, cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a canonizării soţilor sfinţi Louis şi Zélie Martin, părinţii Sfintei Tereza de Lisieux, cunoscută şi drept Tereza cea Mică.

„În aceste vremuri tulburi şi confuze, în care atâtea contra-modele false de uniuni – adesea trecătoare, individualiste şi egoiste – sunt prezentate tinerilor, cu roade amare şi dezamăgitoare, familia aşa cum a dorit-o Creatorul poate părea demodată şi plictisitoare”, a avertizat papa Leon al XIV-lea.

Ca răspuns la această percepţie, papa a propus exemplul soţilor Louis şi Zélie Martin drept „un model luminos şi entuziast pentru sufletele generoase care au ales această cale” şi a amintit că cei doi au format primul cuplu căsătorit canonizat.

Papa i-a descris drept un „cuplu exemplar” şi un model pentru cei care se angajează „pe această cale a fidelităţii şi a fecundităţii”.

„Iată, aşadar, modelul de cuplu pe care Sfânta Biserică îl prezintă tinerilor care doresc – poate cu ezitare – să se îmbarce într-o aventură atât de frumoasă: un model de fidelitate şi de atenţie faţă de celălalt, un model de fervoare şi perseverenţă în credinţă, de educaţie creştină a copiilor, de generozitate în exercitarea carităţii şi a justiţiei sociale; un model, de asemenea, de încredere în faţa greutăţilor”, a adăugat el.

În acest sens, el a subliniat că părinţii sfintei carmelite şi-au trăit credinţa „în viaţa obişnuită, de zi cu zi” şi i-a descris ca făcând parte din „imensa mulţime de sfinţi de lângă noi”, un termen folosit de regretatul papă Francisc.

Papa i-a încurajat pe soţii creştini să „persevereze cu curaj” în vocaţia lor, plasându-l pe Cristos în centrul deciziilor lor şi arătându-le copiilor lor „iubirea şi tandreţea nemărginită” a lui Dumnezeu.

„Îmi exprim, aşadar, speranţa ca această aniversare să fie o ocazie de a înţelege mai bine viaţa şi meritele acestor soţi şi părinţi inegalabili, astfel încât familiile, atât de dragi inimii lui Dumnezeu, dar şi uneori atât de fragile şi de greu încercate, să poată găsi în ele, în orice circumstanţă, sprijinul şi harurile necesare pentru a-şi continua drumul”, a afirmat papa.