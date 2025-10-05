Papa Leon salută „progresele semnificative” către pace în Gaza

Papa Leon al XIV-lea a salutat duminică „progresele semnificative” către pace în Gaza, reînnoindu-şi apelurile la încetarea focului în enclava palestiniană devastată de război şi la eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi de teroriștii Hamas, transmite News.ro.

„În ultimele ore, într-un context dramatic în Orientul Mijlociu, s-au înregistrat progrese semnificative în negocierile de pace, care, sper, vor duce la rezultatele scontate în cel mai scurt timp”, a declarat papa la sfârşitul unei liturghii la Vatican.

Declaraţia sa vine în plină efervescenţă diplomatică, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste Hamas la planul de pace prezentat de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului.

„Fac apel la toate persoanele responsabile să se angajeze pe această cale, la un armistiţiu şi la eliberarea ostaticilor” pentru a ajunge la „o pace justă şi durabilă”, a insistat Leon al XIV-lea.

Şeful Bisericii Catolice şi-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea faţă de „creşterea urii antisemite în lume” şi „profunda tristeţe faţă de imensele suferinţe îndurate de poporul palestinian din Gaza”.

„Îmi exprim îngrijorarea faţă de creşterea urii antisemite în lume, aşa cum a ilustrat în mod trist atentatul terorist de joi din Manchester” împotriva unei sinagogi, care a făcut două victime şi trei răniţi gravi, a afirmat el.