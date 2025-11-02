Directorul Institutului „Elie Wiesel” solicită autosesizarea instituțiilor abilitate, în baza OUG 31/2002, după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr

Alexandru Florian, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, a declarat duminică pentru G4Media că așteaptă autosesizarea instituțiilor abilitate să deschidă un dosar de cercetare în baza OUG nr 31/2002, după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr.

„Imn pentru clerul militar al unui înalt militant legionar, în noua Catedrală Națională, acolo unde aflăm și sfinți a căror viață a fost legată de legionarism este un fapt cutremurător de propagandă extremistă, care s-a petrecut joi 30 octombrie. Considerăm că Ministerul Apărării, Familia Regală și BOR ar fi trebuit deja să se delimiteze în mod clar. Faptul că Basilica postează cu mândrie acest eveniment transmite până astăzi un cu totul alt mesaj. Oare violența simbolică a extremismului va face casă bună cu ortodoxia? Așteptăm autosesizarea instituțiilor abilitate să deschidă un dosar de cercetare în baza OUG nr 31/2002”, a declarat directorul Institutului „Elie Wiesel”.

Tronos Junior, corul de copii al Patriahiei, a interpretat, pe 30 octombrie, o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar. Un clip video cu acest moment a fost distribuit pe Facebook de agenția de știri a Patriarhiei, Basilica.

Într-un mesaj transmis reporterului G4Media după publicarea articolului, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Adrian Agachi, a afirmat: „Textul poeziei care sta la baza interpretarii artistice mentionate nu promoveaza in niciun fel vreo doctrina politica sau vreun regim totalitar. Prin urmare, nu inteleg ratiunea materialului publicat altfel decat ca o noua incercare de a asocia Biserica Ortodoxa Romana cu doctrine politice straine de credinta si invatatura ei”.

Radu Gyr este una dintre cele mai cunoscute figuri legionare, a fost comandant legionar în scurta perioadă de co-guvernare cu regimul Antonescu și este autorul imnului neoficial al Mișcării Legionare.

Conform documentelor din arhiva CNSAS, Radu Gyr a fost condamnat în 1945 la 12 ani și 5 luni pentru crime de război (dosarul 40.012, vol 10/2). El fusese condamnat și în 1941 sub regimul Antonescu pentru participare la rebeliunea legionară din 21 – 23 ianuarie 1941, fiind ulterior eliberat și trimis pe frontul de est.

Art. 1 al OUG 31/2002 prevede: „Pentru prevenirea și combaterea incitării la ură națională, rasială sau religioasă, la discriminare și la săvârșirea de infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, prezenta ordonanță de urgență reglementează interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război.”

