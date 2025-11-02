Liderul deputaților UDMR: Garda de Fier nu a fost o „mișcare națională”, ci o sectă fascistă, o ideologie ucigașă. Acum, ecoul acelui trecut întunecat s-a auzit în catedrală, ascuns sub vocea și inocența copiilor / Nu este o greșeală, ci o prăbușire morală

Liderul deputaților UDMR, Cosma Botond, a afirmat, duminică, într-o postare pe Facebook, că Garda de Fier nu a fost o „mișcare națională”, ci o sectă fascistă, o ideologie ucigașă, iar ecoul acelui trecut întunecat s-a auzit acum în catedrală, ascuns sub vocea și inocența copiilor.

„Nu este o greșeală, ci o prăbușire morală, atunci când locul sfânt și inocența devin decorul crimelor trecutului”, subliniază Csoma Botond.

Postarea integrală:

În Catedrala Națională, între pereți proaspăt sfințiți, copii au cântat un poem de Radu Gyr – poetul care a fost propagandistul Mișcării Legionare, vocea unei ideologii fasciste care a semănat ură și moarte.

Garda de Fier nu a fost o „mișcare națională”, ci o sectă fascistă, o ideologie ucigașă.

Acum, ecoul acelui trecut întunecat s-a auzit în catedrală, ascuns sub vocea și inocența copiilor.

Asta nu poate fi justificată.

Nu este o greșeală, ci o prăbușire morală, atunci când locul sfânt și inocența devin decorul crimelor trecutului.

Context: Tronos Junior, corul de copii al Patriahiei, a interpretat, pe 30 octombrie, o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar. Un clip video cu acest moment a fost distribuit pe Facebook de agenția de știri a Patriarhiei, Basilica.

Într-un mesaj transmis reporterului G4Media după publicarea articolului, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Adrian Agachi, a afirmat: „Textul poeziei care sta la baza interpretarii artistice mentionate nu promoveaza in niciun fel vreo doctrina politica sau vreun regim totalitar. Prin urmare, nu inteleg ratiunea materialului publicat altfel decat ca o noua incercare de a asocia Biserica Ortodoxa Romana cu doctrine politice straine de credinta si invatatura ei”.

Radu Gyr este una dintre cele mai cunoscute figuri legionare, a fost comandant legionar în scurta perioadă de co-guvernare cu regimul Antonescu și este autorul imnului neoficial al Mișcării Legionare.

Conform documentelor din arhiva CNSAS, Radu Gyr a fost condamnat în 1945 la 12 ani și 5 luni pentru crime de război (dosarul 40.012, vol 10/2).

