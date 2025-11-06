G4Media.ro
Spectacol total în snooker: Selby, eliminat dramatic de campionul mondial Zhao Xintong

Mark Selby, de patru ori campion mondial, la masa de joc cu ocazia Campionatului Mondial de snooker de la Crucible, Sheffield.
Mark Selby / Sursa foto: captură YouTube

Sportz6 Noi

Mark Selby, multiplu campion al lumii, a fost învins de Zhao Xintong, deținătorul titlului de la Crucible, scor 6-5, la capătul unui meci spectaculos și cu mult dramatism. Duelul a avut loc în sferturile de la International Championship la snooker.

Selby a avut un început mai bun de meci, iar englezul a condus în mai multe rânduri pe tabelă (3-1, 4-2). Din păcate pentru fanii lui Mark, odată cu apropierea finalului de meci Zhao Xintong a devenit jucătorul mai inspirat, în timp ce Selby a comis mai multe erori.

Victoria campionului en-titre de la Crucible a venit într-un frame decisiv, scor 6-5, duelul dintre cei doi fiind unul pe placul fanilor prezenți la Nanjing.

Break-urile lui Mark Selby au fost de 67, 78, 122, 122 și 117 puncte, în timp ce Zhao Xintong a răspuns cu unele de 66, 91, 90, 97, 64 și 93.

Într-o altă partidă a zilei, Yize Wu nu a avut milă de Barry Hawkins și i-a administrat acestuia una dintre cele mai severe înfrângeri din carieră: 6-0.

  • Zhao Xingong – Mark Selby 6-5
  • Yize Wu – Barry Hawkins 6-0

În urma acestor rezultate, International Championship va avea parte de o semifinală 100% chinezească: Yize Wu vs Zhao Xintong.

Stephen Maguire nu a avut emoții în sfertul cu Zak Surety, scor 6-1, iar în semifinale va da peste John Higgins.


„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.

Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

