Spectacol total în snooker: Selby, eliminat dramatic de campionul mondial Zhao Xintong
Mark Selby, multiplu campion al lumii, a fost învins de Zhao Xintong, deținătorul titlului de la Crucible, scor 6-5, la capătul unui meci spectaculos și cu mult dramatism. Duelul a avut loc în sferturile de la International Championship la snooker.
Selby a avut un început mai bun de meci, iar englezul a condus în mai multe rânduri pe tabelă (3-1, 4-2). Din păcate pentru fanii lui Mark, odată cu apropierea finalului de meci Zhao Xintong a devenit jucătorul mai inspirat, în timp ce Selby a comis mai multe erori.
Victoria campionului en-titre de la Crucible a venit într-un frame decisiv, scor 6-5, duelul dintre cei doi fiind unul pe placul fanilor prezenți la Nanjing.
Break-urile lui Mark Selby au fost de 67, 78, 122, 122 și 117 puncte, în timp ce Zhao Xintong a răspuns cu unele de 66, 91, 90, 97, 64 și 93.
Într-o altă partidă a zilei, Yize Wu nu a avut milă de Barry Hawkins și i-a administrat acestuia una dintre cele mai severe înfrângeri din carieră: 6-0.
- Zhao Xingong – Mark Selby 6-5
- Yize Wu – Barry Hawkins 6-0
În urma acestor rezultate, International Championship va avea parte de o semifinală 100% chinezească: Yize Wu vs Zhao Xintong.
Stephen Maguire nu a avut emoții în sfertul cu Zak Surety, scor 6-1, iar în semifinale va da peste John Higgins.
„International Championship” are loc în China, în perioada 2-9 noiembrie, la Nanjing. Este un turneu de clasament, are premii totale în valoare de £825.000, iar marele câștigător va încasa un cec de £175.000.
Campionul en-titre este Ding Junhui, la ediția din 2024.
