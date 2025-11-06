Ordonanța care simplifică procedura de eutanasiere a urșilor a fost adoptată / Amenzi între 10.000 și 30.000 de lei pentru cei care hrănesc urșii

Urșii care intră în intravilan și reprezintă un pericol pentru viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat, potrivit unei ordonanțe de urgență aprobată joi, a anunțat ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Cei care vor hrăni urșii vor primi o amendă între 10.000 și 30.000 de lei, transmite MEDIAFAX.

„Am trecut prin guvern o lege așteptată, o ordonanță de urgență așteptată de altfel de foarte multe luni. Aș putea spune că este o problemă cu care România se confruntă de ani de zile. Încercăm să găsim o soluție echilibrată în sensul în care România are și o biodiversitate pe care trebuie să o protejeze, în același timp trebuie să protejăm această biodiversitate ținând cont și de siguranța cetățenilor. Legea pe care am propus-o astăzi vine ca o soluție de compromis în sensul în care în continuare aplicăm principiul gradualității în afara intravilanului, dar în momentul în care un urs vine în intravilan, unde ai o populație și o aglomerare foarte mare a populației și unde, în mod evident, există un risc de incident urs-om, aici vom scoate condiția gradualității în sensul în care comisia pentru situații de urgență care se întrunește va putea să decidă dacă are loc intervenția prin alungare, prin relocare sau prin împușcare”, spune Diana Buzoianu.

Amenzi pentru cei care hrănesc urșii

Comisia va putea, începând de joi, precizează ea, să se întâlnească și prin mijloace electronice.

„Am introdus, de asemenea, și Poliția Locală, făcând parte din această comisie. În momentul în care jandarmeria, de exemplu, reprezentanții jandarmeriei, nu sunt pe lângă localitatea respectivă, pentru că am avut cazuri în care au fost discuții inclusiv de o oră, două ore, până când au putut să fie prezenți cu toată graba posibilă reprezentanții jandarmeriei. În două ore, de exemplu, sau într-o oră, deja intervenția nu mai are sens și atunci am propus ca, pentru siguranța publică, acest loc din comisie să poată să fie ocupat, dacă există un reprezentant al Poliției Locale, să poată reprezentatul Poliției Locale să intervină în această comisie. Am prevăzut pentru prima dată și definiția hrănirii urșilor, și, de asemenea, și definiția ursului habitat. Este, practic, o necesitate pentru a putea să avem această contravenție de hrănire a urșilor, pe care am sanționat-o cu un amendă între 10.000 și 30.000 de lei”, adaugă Buzoianu.

De asemenea, ministrul Mediului a menționat că, pe zona de cote, care nu este atinsă de această ordonanță de urgență, la finalul lunii noiembrie va fi finalizat un studiu făcut de institute de cercetare.

„Acest studiu va fi făcut în baza unor probe ADN, care au fost colectate în ce puțin ultimii doi ani de zile. Acest studiu va veni la pachet și cu o hartă oficială pe zone în România. Harta care va spune și care sunt zonele de risc, pentru că s-au făcut analiza și se va face analiza, practic, pe zonele care au avut loc incidente între urși și oameni. Și în baza zonării realizate de acești experți, vor fi propuse și măsurile necesare de intervenție. Discuția pe cote, din punctul meu de vedere, va trebui să fie purtată după anunțul acestui studiu, care se va întâmpla la finalul lunii noiembrie. Deci în câteva săptămâni vom ști exact numărătoarea urșilor, dar și împărțirea populației urșilor pe zonele din România. Lucru care ne va permite să facem în sfârșit cote și să stabilim cote științific, cu experții la masă, astfel încât să nu mai fie o discuție doar între diverse opinii ale unor grupuri de interese”, conchide Buzoianu.

Când pot fi eutanasiați sau împușcați urșii

„Art. 5 – (1) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs brun se efectuează gradual, începând cu metoda alungării.

(2) În cazul în care exemplarul alungat revine și produce daune bunurilor proprietate publică și privată, echipa de intervenție procedează imediat la tranchilizarea și relocarea acestuia.

(3) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care exemplarul de urs brun amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor, echipa de intervenție procedează imediat la eutanasierea sau împușcarea acestuia.

(4) Marcarea şi monitorizarea exemplarelor de urs tranchilizate care urmează a fi mutate/relocate se realizează prin montarea de colare GPS sau prin montarea de crotalii auriculare şi microcip, care nu afectează în niciun fel integritatea corporală a acestora.

(5) Extragerea unui exemplar de urs brun prin eutanasiere sau împușcare se poate face în următoarele situații:

a) dacă intervențiile din extravilanul localităților prin metoda alungării, respectiv a tranchilizării și relocării nu dau rezultate și gradul de risc se modifică la nivel mare, conform procedurii de evaluare a riscului;

b) dacă exemplarul de urs brun a fost semnalat în intravilanul localităților și are vârsta mai mare de un an;

c) dacă siguranţa şi securitatea persoanelor sau a bunurilor de orice fel aparţinând acestora sunt puse în pericol;

d) dacă siguranţa şi securitatea membrilor echipei de intervenţie sunt puse în pericol;

e) dacă exemplarul de urs în cauză se răneşte în cursul acţiunii de intervenţie şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

f) dacă exemplarul de urs în cauză este prins într-o capcană neautorizată, prezintă răni şi devine agresiv şi nu sunt identificate alte soluţii potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

g) dacă exemplarul de urs în cauză prezintă răni incompatibile cu viaţa.

h) în cazul urșilor habituați.

(6) Intervenţia imediată asupra exemplarelor de urs se efectuează gradual, prin analizarea la faţa locului de către echipa de intervenţie a nivelului de risc stabilit potrivit Procedurii privind modul de acţiune a

instituţiilor responsabile în gestionarea intervenţiilor în cazul incidentelor generate de specia Ursus arctos (urs brun), prevăzută în anexa nr. 2.

(7) Prin excepție de la alin. (1), (2) și (6), în cazul în care prezența exemplarelor de urs brun este semnalată în intravilanul localităților, intervenția imediată asupra acestora se efectuează prin oricare din metodele prevăzute la art. 4 alin. (1). Această măsură nu se aplică în cazul puilor de urs mai mici de 1 an

Art. 6 – (3) În cazul exemplarelor de sex feminin, intervenția imediată se va efectua cu precădere prin metoda alungării sau prin metoda tranchilizării și relocării, cu excepția prezenței în intravilan; în cazul extragerii prin eutanasiere/împușcare a unui exemplar de sex feminin cu pui de maxim 1 an, aceștia sunt relocați de către personalul de specialitate al gestionarului, de urgență, în cadrul unor centre de reabilitare specializate sau la adăposturi autorizate.”

Ce este „ursul habituat”

Prin proiectul de ordonanță, se introduce o nouă definiție:

urs habituat – exemplar din specia urs brun care, în urma contactului repetat și necontrolat cu omul și a accesului frecvent la surse antropice de hrană, are un comportament deviat, pierzând reacția naturală de evitare a prezenței umane și generând riscuri crescute pentru integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora.

