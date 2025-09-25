Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibilă şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice

Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă de urgenţă care modifică unele prevederi referitoare la activitatea consultanţilor fiscali, punând legislaţia în acord cu recomandările OCDE şi introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibilă şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice, transmite News.ro.

Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, precum şi pentru stabilirea unor măsuri.

Actul normativ modifică unele prevederi referitoare la activitatea consultanţilor fiscali, punând legislaţia în acord cu recomandările OCDE. ”Astfel, este reglementată recunoaşterea consultanţilor fiscali din statele aderente la „Codul OCDE de liberalizare a mişcărilor de capital şi Codul OCDE de liberalizare a operaţiunilor curente invizibile”, în condiţii echivalente recunoaşterii consultanţilor fiscali din statele membre UE”, precizează Guvernul într-un comunicat oficial.

Referitor la condiţiile de acces la examen, actul normativ introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibilă şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice. În prezent, accesul este permis doar pentru persoanele cu studii economice, arată Executivul. De asemenea, actul normativ include prevederi cu privire la colaborarea dintre Camera Consultanţilor Fiscali şi Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în scopul îmbunătăţirii conformării fiscale a contribuabililor.