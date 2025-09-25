G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care introduce posibilitatea ca accesul…

laptop pe un birou
Sursa foto: Freepik/drobotdean

Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă care introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibilă şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice

Articole25 Sep 0 comentarii

Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă de urgenţă care modifică unele prevederi referitoare la activitatea consultanţilor fiscali, punând legislaţia în acord cu recomandările OCDE şi introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibilă şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, precum şi pentru stabilirea unor măsuri. 

Actul normativ modifică unele prevederi referitoare la activitatea consultanţilor fiscali, punând legislaţia în acord cu recomandările OCDE. ”Astfel, este reglementată recunoaşterea consultanţilor fiscali din statele aderente la „Codul OCDE de liberalizare a mişcărilor de capital şi Codul OCDE de liberalizare a operaţiunilor curente invizibile”, în condiţii echivalente recunoaşterii consultanţilor fiscali din statele membre UE”, precizează Guvernul într-un comunicat oficial. 

Referitor la condiţiile de acces la examen, actul normativ introduce posibilitatea ca accesul la profesia de consultant fiscal să poată fi posibilă şi pentru persoanele care au absolvit studii juridice. În prezent, accesul este permis doar pentru persoanele cu studii economice, arată Executivul. De asemenea, actul normativ include prevederi cu privire la colaborarea dintre Camera Consultanţilor Fiscali şi Ministerul Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în scopul îmbunătăţirii conformării fiscale a contribuabililor.  

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Coreea de Sud dezvăluie că Coreea de Nord deţine până la două tone de uraniu puternic îmbogăţit, „suficientă pentru a face un număr enorm de arme nucleare”

Articole25 Sep • 1.288 vizualizări
0 comentarii

UPDATE Un mort și doi răniți după ce un lunetist a deschis focul asupra unui centru de detenție pentru migranți din Texas / Atacatorul s-a sinucis

Articole24 Sep • 505 vizualizări
0 comentarii

O profesoară de muzică, rănită cu cuţitul la faţă, în Franţa, într-o clasă la Colegiul Robert Schuman / Un adolescent în vârstă de 14 ani, în stare gravă după ce s-a înjunghiat la momentul reţinerii

Articole24 Sep • 428 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.