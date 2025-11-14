Guvernul lucrează la un act normativ pentru a clarifica în legislaţia naţională transpunerea sancţiuni americane impuse Lukoil şi Rosneft

Guvernul şi ministerele implicate lucrează la un act normativ pentru a se clarifica modul de transpunere în legislaţia naţională a sancţiunilor internaţionale impuse companiilor ruseşti Lukoil şi Rosneft, dar şi pentru a limita efectul negativ care s-ar putea produce asupra partenerilor comerciali ai celor două companii aflate sub aceste sancţiuni, transmite Agerpres.

Potrivit ministrului Energiei, Bogdan Ivan, varianta finală a acestui act normativ va fi prezentată cel mai probabil săptămâna viitoare în şedinţa de Guvern.

„La nivelul Guvernului lucrăm împreună cu mai multe ministere pentru a clarifica în legislaţia naţională transpunerea acestor sancţiuni internaţionale, pe de o parte, iar pe de altă parte lucrăm pentru a limita efectul negativ, atât asupra furnizorilor, a distribuitorilor şi a tuturor agenţilor economici care au astăzi raporturi oficiale, din punct de vedere al business-ului, cu cele două companii aflate sub sancţiuni internaţionale (Lukoil şi Rosneft n.r). Deja avem actul normativ în varianta draft şi este acordat împreună cu celelalte ministere şi va fi adoptat în proxima şedinţă de Guvern. În cursul acestei zile o să mai avem o rundă de discuţii tehnice cu cei de la OFAC din Statele Unite ale Americii pentru a clarifica detaliile ce vor limita acest act normativ, pentru a nu avea efecte negative, atât asupra angajaţilor, cât şi asupra tuturor furnizorilor sau partenerilor comerciali ai celor două companii aflate sub sancţiuni”, a declarat acesta vineri, în marja conferinţei „Evoluţia concurenţei din sectoare cheie sub impactul tranziţiei energetice şi digitalizării”.

Şeful de la Energie a dat asigurări că după ce va fi finalizat actul normativ va fi explicat „în detaliu”.

„În momentul de faţă, acordăm acest act normativ cu legislaţia internaţională, cu aquis-ul comunitar european şi cu legislaţia românească pentru a avea o formulă cât mai complet. Imediat ce avem finalizat actul normativ (…) vom veni şi vom explica în detaliu fiecare element referitor la acest lucru. În cursul săptămânii viitoare, vom avea o decizie, un act normativ adoptat în Guvern, iar în clipa când vom avea forma lui finală, o să-l prezentăm public. Cel mai probabil săptămâna viitoare în şedinţa de Guvern”, a subliniat Ivan.

El a reiterat că majorările de preţuri la combustibili nu sunt justificate şi că a solicitat Consiliului Concurenţei să gestioneze acest subiect pentru a fi evitate potenţiale situaţii de majorări artificiale din cauza sancţiunilor impuse companiei ruse Lukoil.

„În momentul de faţă nu este justificată nicio creştere obiectivă de preţ al carburanţilor, în condiţiile în care România deja are suficienţi carburanţi, în condiţiile în care rafinăria Petrotel oricum are capacitate nefolosită de producţie a combustibililor şi în condiţiile în care România astăzi, prin diferite companii, exportă diesel şi benzină în statele vecine. Nu sunt justificate creşterile de preţuri în condiţiile în care nu avem aplicate sancţiuni, în condiţiile în care operaţiunile se desfăşoară în mod normal. Şi din acest motiv am şi cerut Consiliului Concurenţei – şi o fac şi oficial – să gestioneze acest subiect şi să evite potenţiale situaţii în care, din cauza acestor sancţiuni, speculativ, anumiţi agenţi economici să folosească această conjunctură pentru a creşte artificial preţurile. Vor suporta sancţiuni. Asta-i clar”, a afirmat Ivan.

Întrebat dacă România va cere exceptarea de la aplicarea sancţiunilor, aşa cum a făcut Bulgaria, ministrul a răspuns: „Bulgaria depinde în proporţie de peste 90% de rafinăria din Burgas. E un detaliu diferit. România, în momentul de faţă, nu depinde, din punct de vedere al aprovizionării cu combustibil, de rafinăriile aflate sub sancţiuni. Nu avem de gând să facem acest lucru. Rămâne ca în această seară, după ce avem discuţia cu cei de la OFAC din SUA, să vedem exact modul în care vom aplica aceste sancţiuni”.

Potrivit acestuia, până acum sunt cel puţin trei companii care oficial au manifestat interesul privind reţeaua de benzinării Lukoil şi rafinăria Petrotel.

„Sunt companii care şi-au exprimat intenţia doar asupra reţelei de benzinării, alte companii doar asupra rafinăriei Petrotel. Acum, este evident că este o ofertă comercială între două entităţi private care sper să aibă o finalitate”, a menţionat ministrul, precizând că ţările de unde provin companiile sunt România, SUA, Grecia şi Ungaria.

El a mai spus că datoriile Lukoil la statul român sunt de ordinul sutelor de milioane de lei.

Agenţia Reuters a scris joi că firma americană de capital privat Carlyle analizează opţiunile de a cumpăra activele externe ale Lukoil. De asemenea, potrivit unor surse din domeniu, interesate ar fi şi MOL sau Hellenic Petroleum.

Luna trecută, Statele Unite şi Marea Britanie au impus sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti – Lukoil şi Rosneft, în urma invad ării Ucrainei. Trezoreria SUA a emis o licenţă care dă termen companiilor până în 21 noiembrie să renunţe la orice tranzacţii cu Lukoil. SUA au blocat încercările Lukoil de a vinde activele traderului elveţian Gunvor.