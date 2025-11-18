Membrii Consiliului de Administraţie al Radio România, validați de Parlament / Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a devenit membru în CA
Parlamentul i-a validat marţi, prin vot secret cu bile, pe membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), transmite Agerpres. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a devenit membru titular în CA.
Mai devreme, ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), ONG-uri care apără libertatea de exprimare, au respins numirea în conducerea Radio România a Ioanei Dogioiu. Într-o scrisoare deschisă, cele două organizații spun că nominalizarea purtătorului de cuvânt al Guvernului în consiliul de administrație al radioului public ridică probleme de compatibilitate și de independență instituțională.
Jurnalistul Robert Schwartz, fost redactor-șef la Deutsche Welle, este nominalizarea USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune.
În Parlament au fost înregistrate, pentru întreaga listă, 249 de voturi „pentru” şi patru „împotrivă”.
Propunerile au fost avizate, luni seara, după audieri, de către Comisiile reunite de cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
Consiliul de Administrație al Radio România este format din:
- Ruxandra Ileana Săraru (titular), Radu-Bogdan Herjeu (titular) şi Alexandru Ioan Şerbănescu (titular) – din partea PSD;
- Maria Muntean (titular) şi Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant) – din partea AUR;
- Vlad Mircea Pufu (titular) şi Alexandra Bogdan (supleant) – din partea PNL;
- Robert Cristian Schwartz (titular), Alexandra Coliban (titular) şi Cristian-Gabriel Seidler (supleant) – propuşi de USR;
- Annamaria Bodoczi (titular) şi Katalin Demeter (supleant) – din partea UDMR;
- Dragos-Gabriel Pătlăgeanu (titular) şi Camelia-Tatiana Ilie (supleant) – din partea preşedintelui României;
- Nadina-Ioana Dogioiu (titular) şi Daniela-Elena Sălbatecu (supleant) – din partea Guvernului;
- Marius-Dorian Tănase (titular), Nicoleta-Viorica Balaci (titular), Mihai-Ioan Miclăus (supleant) şi Laurenţiu-Marius Olteanu (supleant) – din partea salariaţilor SRR;
- Ruxandra Georgeta Gheorghe (titular) şi Mirela Antoanela Petrescu (supleant) – din partea minorităţilor.
