Român cercetat pentru abuz sexual şi viol comis asupra unei minore la un festival din Spania, prins în judeţul Prahova / El era dat în urmărire internaţională de autorităţile spaniole

Un tânăr de 20 de ani, cetăţean român, este suspectat că, în luna iulie a acestui an, a violat o adolescentă în timpul unui festival organizat în oraşul spaniol Getafe.

Potrivit anchetatorilor, el ar fi atras-o pe fată într-un loc retras, unde ar fi agresat-o sexual. Suspectul, dat în urmărire internaţională de către autorităţile spaniole, a fost prins în judeţul Prahova, transmite News.ro.

„Astăzi, 6 noiembrie, în urma activităţilor operative realizate de către poliţişti din cadrul Biroului Urmăriri – Serviciul de Investigaţii Criminale Prahova, împreună cu cei ai Direcţiei de Investigaţii Criminale – Serviciul Urmăriri, a fost depistat, în judeţul Prahova, un bărbat, de 20 de ani, urmărit internaţional, faţă de care autorităţile judiciare spaniole – Tribunalul de Primă Instanţă şi Investigaţii din Getafe – au emis un mandat european de arestare, acesta fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz sexual, agresiune sexuală şi viol, comise asupra unei minore”, anunţă, joi, oficialii Poliţiei Române.

Bărbatul era căutat internaţional, fiind suspectat că a agresat o minoră, în timpul unui ev eniment public organizat în luna iulie în oraşul spaniol Getafe.

Date din anchetă arată că fapta s-a petrecut la data de 6 iulie 2025, când tânărul român a întâlnit-o pe minoră şi ar fi dus-o într-un loc retras, unde, împotriva voinţei acesteia, folosind forţa fizică, ar fi abuzat-o sexual .

Pentru depistarea şi prinderea suspectului poliţiştii români au colaborat cu cei spanioli.

Acesta va fi prezentat procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă C urtea de Apel Ploieşti şi Curţii de Apel Ploieşti pentru îndeplinirea procedurii de punere în executare a mandatului european de arestare emis de autorităţile judiciare spaniole.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că suspectul nu are antecedente penale şi nu a mai fost cercetat pentru infracţiuni comise pe teritoriul României.