Restricţii de circulaţie pe DN 1 şi pe DN 1B, în judeţul…

Coadă mașini DN1. Sursa: G4media
sursa foto: G4Media

Restricţii de circulaţie pe DN 1 şi pe DN 1B, în judeţul Prahova, începând de luni, până pe 17 octombrie / Se fac reparaţii la poduri

Circulaţia rutieră se va desfăşura cu restricţii pe DN 1 şi pe DN 1B, în judeţul Prahova, începând de luni,15 septembrie şi până pe 17 octombrie. Pe DN 1 restricţiile vor fi impuuse în zona municipiului Câmpina, iar pe DN 1 B, la ieşirea din Ploieşti, unde se vor face reparaţii la rosturi de dilataţie ale unor podur, transmite News.ro.

Potrivit datelor furnizate de poliţia judeţeană Prahova, în perioada 15 septembrie – 17 octombrie 2025, vor fi instituite restricţii de trafic pe drumul naţional 1 (E60), în zona kilometrului 94+345 metri, pe raza municipiului Câmpina şi pe drumul naţional 1B (E577), în zona kilometrului 11+295, pe raza municipiului Ploieşti, pe cele două tronsoane desfăşurându-se lucrări de reparaţie şi înlocuire a rosturilor de dilataţie la poduri, pasaje şi viaducte.

Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, iar câte o bandă de circulaţie a fiecărui sens va fi închisă.

Pe DN 1 B, lucrările se fac la podul de peste râul Teleajen şi încep luni, 15 septembrie, la ora 10:30.

Restricţiile pe DN 1, la Câmpina, se vor institui la podul peste râul Prahova şi sunt valabile de luni, de la ora 12:30.

În cele două zone se va institui semnalizare temporară.

