Două lucrătoare nepaleze, găsite carbonizate, după ce un incendiu violent a izbucnit la un hotel din comuna prahoveană Bărcăneşti

Update: Trupurile a două lucrătoare din Nepal, în vârstă de 20 și 23 de ani, au fost găsite carbonizate,conform surselor G4Media.ro, după ce un incendiu violent a izbucnit, luni dimineaţă, la un hotel din comuna prahoveană Bărcăneşti, sat Tătărani, focul manifestându-se la nivelul acoperişului.

UPDATE 10:30 Operatorul economic fusese amendat în 16 septembrie de ISU Prahova pentru deficiențe la apărarea împotriva incendiilor cu amendă de 100.000 de lei. Hotelul nu era dotat cu instalații de stingere a incendiilor, respectiv hidranți interiori și exteriori sau cu instalații de detecție.

Comunicatul ISU, mai jos:

“În data de 16.09.2025, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai mute deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor, sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

Totodată, personalul specializat a luat măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.

Menționăm faptul ca obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024, s-a constat că operatorul economic nu desfășura activități.

La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale”.

Știrea inițială:

„Din primele informaţii primite până în acest moment, incendiul se manifestă la o clădire de regim P+1, pe o suprafaţă de aproximativ 500 mp, la nivelul acoperişului.”, a transmis ISU Prahova.

Cinci persoane se aflau în hotel, pompierii efectuând la această oră căutări pentru identificarea a două persoane dispărute.

„Pompierii continuă acţiunea de stingere a incendiului. Din informaţiile primite până în acest moment, la momentul izbucnirii incendiului în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat. Pompierii efectuează căutari pentru identificarea persoanelor dispărute”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Hotelul era închis de către ISU Prahova pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu, au declarat, pentru AGERPRES, surse apropiate anchetei.

Potrivit acestora, hotelul a fost închis în data de 16 septembrie, s-a aplicat sigiliu ISU, iar pe 19 septembrie, reprezentanţii unităţii au cerut ridicarea acestuia pentru efectuarea de lucrări pentru a intra în legalitate.

Din primele date, cele două persoane dispărute sunt din echipa care efectua lucrări, au precizat sursele citate.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 2 autoscări și 1 echipaj SMURD.

Intervenția este în desfășurare.