G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Urșii polari preiau controlul asupra unei stații de cercetare abandonate în…

Urs polar într-un sat abandonat de pe o insulă rusească
Sursa foto: Captură video

VIDEO Urșii polari preiau controlul asupra unei stații de cercetare abandonate în regiunea arctică rusă

Articole28 Sep 0 comentarii

Ursii polari au preluat o fostă stație sovietică de cercetare polară de pe o mică insulă de la extremitatea nord-estică a Rusiei.

Vadim Makhorov, un blogger de călătorii, a folosit o dronă pentru a filma urșii mișcându-se prin clădirile părăsite, la soarele blând de sfârșit de vară arctică, luna aceasta pe Insula Kolyuchin, în Marea Chukchi.

Un urs a încercat să prindă drona când aceasta s-a apropiat. Alții și-au scos jucăuș capetele pe ferestrele clădirilor în timp ce erau filmați.

@abcnewsA pack of polar bears has taken over an abandoned Soviet polar research station on a small island off Russia’s far northeastern coast. A travel blogger used a drone to film the bears roaming in and out of the facility’s scattered buildings in the late summer Arctic sun on Kolyuchin Island in the Chukchi Sea.

♬ original sound – ABC News

„Cred că ei văd aceste case ca pe un adăpost împotriva vântului, ploii și altor lucruri”, a spus Makhorov pentru Reuters. „În general, se simt bine acolo.”

Oamenii de știință au părăsit stația de cercetare, aflată într-un sat abandonat, la scurt timp după prăbușirea Uniunii Sovietice, acum mai bine de trei decenii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO George Simion îndeamnă moldovenii la vot pentru partidul lui Victor Costiuc, legat direct de un general KGB din Rusia / Costiuc, surprins alături de un fost consultant al dictatorului Putin

Articole28 Sep • 1.602 vizualizări
4 comentarii

VIDEO Cântăreaţa Lola Young a anunţat că se simte „OK” după ce a leşinat pe scenă

Articole28 Sep • 149 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Maia Sandu, mesaj pentru moldovenii din diasporă: Vă rog să nu lăsaţi pe alţii să ne fure viitorul, să păziţi Moldova!

Articole28 Sep • 113 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.