VIDEO Urșii polari preiau controlul asupra unei stații de cercetare abandonate în regiunea arctică rusă

Ursii polari au preluat o fostă stație sovietică de cercetare polară de pe o mică insulă de la extremitatea nord-estică a Rusiei.

Vadim Makhorov, un blogger de călătorii, a folosit o dronă pentru a filma urșii mișcându-se prin clădirile părăsite, la soarele blând de sfârșit de vară arctică, luna aceasta pe Insula Kolyuchin, în Marea Chukchi.

Un urs a încercat să prindă drona când aceasta s-a apropiat. Alții și-au scos jucăuș capetele pe ferestrele clădirilor în timp ce erau filmați.

„Cred că ei văd aceste case ca pe un adăpost împotriva vântului, ploii și altor lucruri”, a spus Makhorov pentru Reuters. „În general, se simt bine acolo.”

Oamenii de știință au părăsit stația de cercetare, aflată într-un sat abandonat, la scurt timp după prăbușirea Uniunii Sovietice, acum mai bine de trei decenii.