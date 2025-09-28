VIDEO George Simion îndeamnă moldovenii la vot pentru partidul lui Victor Costiuc, legat direct de un general KGB din Rusia / Costiuc, surprins alături de un fost consultant al dictatorului Putin

George Simion, șeful partidului extremist AUR, îndeamnă moldovenii la vot pentru partidul lui Victor Costiuc, legat direct de un general KGB din Rusia, printr-un video rostogolit pe TikTok de simpatizanții Democrația Acasă în duminica alegerilor parlamentare:

”Fraților care voiați să puneți ștampila duminică pe AUR, sau pe oricare alt candidat, uitați, imediat după PAS, e acolo Democrația Acasă, DA. Pac!”, a fost mesajul transmis de George Simion pe TikTok, înainte de alegerile parlamentare de duminică.

Jurnalistul Cristian Pantazi a arătat încă din luna mai cum Vasile Costiuc este mâna dreaptă a lui George Simion în Republica Moldova. El a făcut campania AUR și chiar a denunțat fără nicio probă presupuse fraude la vot, acuzație preluată de Simion.

Pe de altă parte, Simion a semnalat în urmă cu câteva zile o presupusă tentativă de scoatere din cursa electorală a partidului Democrația Acasă a lui Vasile Costiuc, fapt care în realitate nu s-a concretizat.

Vasile Costiuc are multiple legături cu Rusia. El a făcut afaceri în Federația Rusă și a participat la un eveniment organizat la Moscova de Alexandr Kondyakov, fost consultant politic al lui Vladimir Putin, acuzat de Traian Băsescu că a avut un rol în suspendarea sa din 2007. Un politician din Moldova și jurnalistul Sorin Ozon susțin că Alexandr Kondyakov a fost general KGB.

Informația despre participarea lui Vasile Costiuc la evenimentul din regiunea Moscova a fost confirmată de Serviciul de Informații al Republicii Moldova (SIS), potrivit unui document obținut de G4Media. Citește investigația integrală aici.

O investigație Context.ro realizată în baza unei analize Expert Forum a arătat cum o rețea de conturi de TikTok îl promova pe Vasile Costiuc, cu peste 400 de clipuri video și mii de urmăritori suspecți. Analiza EFOR a scos la iveală indicii solide că ar fi fost vorba de o tentativă de manipulare a algoritmilor. Citește investigația integrală aici.

știre în curs de actualizare