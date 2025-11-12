G4Media.ro
VIDEO Daniel Băluță: „Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit…

Daniel Băluță
Sursa foto: Daniel Băluță

VIDEO Daniel Băluță: „Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac. Sunt calm, un om cald, un om care vrea să construiască”

Campania lui Daniel Băluță pentru Primaria Generală a Capitalei nu va fi una concentrată pe atacuri la adresa adversarilor săi, ci o competiție menită să-l desemneze pe cel mai bun edil pentru București, a declarat candidatul PSD la Antena 1.

„Înainte să fiu orice, sunt medic. Eu sunt obișnuit să tratez, nu să atac. Sunt calm, un om cald, un om care vrea să construiască. Nicidecum nu este intenția pe care o am vreodată să fac rău cuiva”, a spus Băluță.

El a explicat că în jurământul lui Hipocrate este o frază care spune „prima dată să nu facem rău”.

„De aceea nu există în filosofia mea de viață o astfel de abordare a unei competiții. Este o competiție menită să-l desemneze pe omul care are cele mai bune abilități pentru a conduce acest oraș, care este din păcate într-o stare avansată de degradare și avem nevoie de un efort conjugat pentru a-l aduce pe linia de plutire”, a subliniat Daniel Băluță.

Citește și Cine este Daniel Băluță, ce proiecte a realizat și ce va face ca primar general al Capitalei

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

