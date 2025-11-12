Trei persoane au fost salvate de pompieri după ce maşina lor a căzut într-un canal adânc de 10 metri

Trei persoane au fost salvate de pompieri miercuri seara, la Slatina, după ce maşina în care acestea se aflau a căzut într-un canal de deversare cu adâncimea de aproximativ 10 metri, au informat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, transmite Agerpres.

Accidentul a avut loc miercuri seara, pe strada Banului din municipiul Slatina.

„Misiune dificilă pentru salvatorii Detaşamentului Slatina, care au intervenit în municipiul Slatina, pe strada Banului, la un accident rutier. La locul evenimentului au acţionat o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare şi un echipaj SMURD. În sprijin au intervenit şi trei echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt. Un autoturism, în care se aflau trei persoane cu vârste între 20 şi 49 de ani, a căzut într-un canal de deversare adânc de aproximativ zece metri”, a precizat sursa citată.

La sosirea pompierilor, o persoană era blocată în maşina răsturnată, iar două reuşiseră să iasă din autoturism.

„Două victime au fost găsite în afara autoturismului, conştiente, şi au fost aduse la suprafaţă cu ajutorul accesoriilor de salvare. A treia persoană, conştientă, a fost găsită blocată în autoturismul răsturnat, fiind extrasă şi adusă la suprafaţă cu ajutorul echipamentelor din dotare”, a menţionat aceeaşi sursă.

Toate cele trei persoane implicate în accident au fost transportate la UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă din Slatina.