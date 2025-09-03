Femeia din județul Prahova bătută pe stradă şi lovită cu maşina de amantul său a murit la spital / Victima avea coaste rupte, cu afectare pulmonară, fracturi de bazin şi era în stare foarte gravă

Femeia de 57 de ani pe care amantul său a bătut-o, pe stradă, iar apoi a lovit-o cu maşina a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti. Ea suferise multiple traumatisme, avea fracturi costale care îi afectaseră plămânii, fracturi de bazin şi pierduse foarte mult sânge, transmite News.ro.

”Pacienta a ajuns la spital intubată, în stare foarte gravă, cu fracturi costale multiple bilaterale, cu leziuni pulmonare, fracturi de bazin, se afla în şoc hemoragic, cu anemie severă. A fost supusă mai multor intervenţii chirurgicale de urgenţă, s-a încercat stabilizarea, însă, din păcate, a decedat”, a declarat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, medicul Andrei Ilinca.

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul care a bătut-o, acuzat iniţial de tentativă de omor, se află în custodia autorităţilor, încadrarea juridică urmând a fi schimbată în omor.

Un bărbat din judeţul Prahova a ajuns în atenţia Poliţiei după ce şi-a bătut amanta, pe stradă, după care a lovit-o cu maşina. Victima nu a sesizat autorităţile despre agresiune, însă a fost văzută pe stradă, plină de sânge, de către o femeie care a anunţat Poliţia.

Incidentul a avut loc marţi dimineaţă.

”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07.30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat, pe o stradă din aceeaşi localitate, o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. În cel mai scurt timp, a fost constituită o echipă operativă, formată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil, care s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, au arătat reprezentanţii Poliţiei judeţene Prahova.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că victima şi agresorul se cunosc. Atât bărbatul, cât şi femeia sunt căsătoriţi şi au o relaţie extraconjugală. Nu se cunosc cu exactitate cauzele pentru care între cei doi s-a ajuns la agresiune.

Deşi rănită serios, femeia nu a anunţat autorităţile şi nici nu s-a dus la spital, până când a fost văzută de o altă femeie care a anunţat Poliţia. Poliţişti au chemat şi un echipaj de ambulanţă, care i-a acordat victimei îngrijiri medicale, femeia fiind luată şi dusă la spital.

Poliţiştii l-au găsit pe agresor. Este vorba despre un bărbat de 53 de ani, care a fost prins în localitatea Tătaru, în timp ce se afla în autoturism.

Cercetările sunt în desfăşurare, coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova, precizează oficialii Poliţiei.

Procurorul de caz urmează să stabilească încadrarea juridică cu privire la agresor.