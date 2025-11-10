Shein evită suspendarea în Franța pentru moment

Deocamdată, platforma asiatică Shein a evitat suspendarea în Franța. Deși nu mai vinde „produse ilegale” online, aceasta rămâne „sub supravegherea strictă a serviciilor statului”, a anunțat vineri guvernul, salutând o „victorie fundamentală”, relatează Fashion Network.

„Procedurile legale împotriva Shein continuă”, a declarat guvernul francez într-un comunicat, adăugând că va iniția „noi proceduri în zilele următoare” împotriva altor platforme pe care s-a observat „vânzarea de produse ilicite”.

Miercuri, autoritățile au acordat Shein 48 de ore pentru a se conforma legii, după ce pe site-ul său au fost descoperite păpuși sexuale cu aspect infantil și arme de categoria A.

Într-o declarație făcută vineri, guvernul a anunțat că a „asigurat eliminarea de către Shein a tuturor produselor ilicite vândute pe platforma sa”.

Acest rezultat vine în urma deciziei platformei de a-și suspenda „piața”, unde sunt oferite produse de la vânzători terți.

Direcția de combatere a fraudei a constatat că „nu mai există produse ilegale (cum ar fi articole de natură pornografică cu copii, arme albe sau medicamente) în vânzare pe Shein”, potrivit guvernului, care consideră acest lucru o „victorie fundamentală” pentru consumatori și ordinea publică.

O nouă actualizare este programată pentru săptămâna viitoare, la cererea prim-ministrului Sébastien Lecornu.

Cu toate acestea, Shein este departe de a fi ieșit din impas.

Vineri, Ministerul de Interne a sesizat instanța judiciară din Paris cu scopul de a „pune capăt prejudiciilor grave aduse ordinii publice cauzate de încălcările repetate ale Shein”, potrivit guvernului.

În plus, în ceea ce privește vânzarea de păpuși cu caracter pornografic infantil, patru anchete încredințate de parchetul din Paris Oficiului Mineurs sunt în curs de desfășurare, potrivit aceleiași surse.

Franța a trimis, de asemenea, o cerere de anchetă Comisiei Europene, „care a recunoscut gravitatea situației”.

În general, „autoritățile vor monitoriza activ evoluțiile de pe platformă, în special menținerea tuturor măsurilor de precauție luate de Shein”, guvernul promițând să ia „toate măsurile necesare pentru a preveni comercializarea oricărui produs ilicit”.

Celelalte platforme vizate de guvern nu au fost numite.

Contactată de AFP, Shein nu a răspuns imediat.