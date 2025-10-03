Statuia satirică cu Trump şi Epstein ţinându-se de mână a fost reamplasată la Washington

O statuie satirică care îi înfăţişează pe Donald Trump şi pe agresorul sexual Jeffrey Epstein ţinându-se de mână a fost readusă la locul său iniţial joi, la National Mall din Washington, la mică distanţă de Capitoliu, a relatat agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Opera satirică, intitulată „Cei mai buni prieteni pentru totdeauna”, a fost instalată pentru prima dată la National Mall pe 24 septembrie, înainte de a fi demontată de Serviciul Parcurilor Naţionale din motive administrative la mai puţin de 24 de ore de la instalare.

Un grup de artişti anonimi, numit „Secret Handshake” (Strângere de mână secretă), au reinstalat statuia înaltă de peste trei metri după ce, potrivit lor, au obţinut aprobarea Serviciului Parcurilor Naţionale.

„Ca un general confederat răsturnat şi forţat să se întoarcă în piaţa publică, statuia lui Donald Trump şi a lui Jeffrey Epstein s-a ridicat din dărâmături pentru a sta din nou glorioasă la National Mall”, a scris un reprezentant al colectivului într-un e-mail citat de Los Angeles Times.

Statuia celor doi bărbaţi care dansează mână în mână a fost deteriorată la dezinstalare, dar a fost restaurată între timp. Din bronz pictat, sculptura a făcut obiectul unor fotografii şi selfie-uri făcute de spectatori.

Nu este prima dată când acest grup de artişti face acest lucru. În ultimele luni, el a instalat mai multe sculpturi politice la Washington, inclusiv „Aprobat de dictator”: un pumn mare de aur cu degetul mare ridicat care zdrobeşte capul Statuii Libertăţii, cu o placă care conţine declaraţiile laudative ale lui Trump despre Vladimir Putin al Rusiei, Viktor Orban al Ungariei şi Jair Bolsonaro al Braziliei.

Cazul Epstein, numit după finanţatorul newyorkez care a murit în închisoare în 2019 înainte de procesul său pentru infracţiuni sexuale, a încins atmosfera din Statele Unite de când administraţia lui Donald Trump a anunţat la începutul lunii iulie că nu a descoperit nicio dovadă nouă care să justifice publicarea unor documente suplimentare sau deschiderea unei noi anchete în această chestiune.

Moartea lui Jeffrey Epstein, despre care autorităţile spun că a fost o sinucidere, a alimentat nenumărate teorii ale conspiraţiei, conform cărora acesta ar fi fost ucis pentru ca să nu vorbească despre personalităţile importante care frecventau cercurile sale de prostituţie şi pedofilie.

După ce le-a promis susţinătorilor săi dezvăluiri şocante despre această afacere în timpul campaniei sale prezidenţiale, Donald Trump încearcă acum să pună capăt controversei, pe care a descris-o recent drept o „farsă” pusă în scenă de opoziţia democrată.