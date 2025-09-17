Imagini cu Trump și Jeffrey Epstein, condamna pentru pedofilie, proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windosr, în timpul vizitei istorice a președintelui SUA în Marea Britanie
Imagini cu Donald Trump și finanțistul condamnat pentru pedofilie Jeffrey Epstein au fost proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windsor – aparent ca un semn de protest față de vizita președintelui, relatează BBC.
Nu este clar cine se află în spatele acestei acțiuni.
🚨BREAKING: Donald Trump with Jeffrey Epstein has been projected onto Windsor Castle as the U.S. President arrives for his second state visit of the UK. pic.twitter.com/lyjQQRGv7k
— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 16, 2025
Regele Charles al III-lea îi va găzdui pe Trump și Melania la Windsor în următoarele două zile.
Cu toate acestea, familia Trump nu a rămas la Windsor în cursul nopții de marți.
După aterizarea la Aeroportul Stansted din Londra cu avionul prezidențial american Air Force One, el și soția sa Melania s-au deplasat cu elicopterul Marine One în centrul Londrei.
Marți seara, cuplul prezidențial a fost cazat la Winfield House, la marginea Regent’s Park din Londra, reședința ambasadorului SUA în Marea Britanie.
Miercuri, regele Charles al III-lea se va întâlni cu președintele Trump la Castelul Windsor pentru a da startul vizitei de stat de două zile în Marea Britanie.
Joi, va pleca spre reședința de la țară a prim-ministrului, Chequers, unde îl va vizita pe Keir Starmer.
Este un moment istoric – Trump este primul președinte american căruia i se acordă o a doua vizită de stat în Marea Britanie.
„Tratament regal" pentru Trump în timpul vizitei de stat în Regatul Unit
