G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Imagini cu Trump și Jeffrey Epstein, condamna pentru pedofilie, proiectate marți seara…

trump epstein
Sursa Foto: X

Imagini cu Trump și Jeffrey Epstein, condamna pentru pedofilie, proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windosr, în timpul vizitei istorice a președintelui SUA în Marea Britanie

Articole17 Sep 0 comentarii

Imagini cu Donald Trump și finanțistul condamnat pentru pedofilie Jeffrey Epstein au fost proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windsor – aparent ca un semn de protest față de vizita președintelui, relatează BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Nu este clar cine se află în spatele acestei acțiuni.

Regele Charles al III-lea îi va găzdui pe Trump și Melania la Windsor în următoarele două zile.

Cu toate acestea, familia Trump nu a rămas la Windsor în cursul nopții de marți.

După aterizarea la Aeroportul Stansted din Londra cu avionul prezidențial american Air Force One, el și soția sa Melania s-au deplasat cu elicopterul Marine One în centrul Londrei.

Marți seara, cuplul prezidențial a fost cazat la Winfield House, la marginea Regent’s Park din Londra, reședința ambasadorului SUA în Marea Britanie.

Miercuri, regele Charles al III-lea se va întâlni cu președintele Trump la Castelul Windsor pentru a da startul vizitei de stat de două zile în Marea Britanie.

Joi, va pleca spre reședința de la țară a prim-ministrului, Chequers, unde îl va vizita pe Keir Starmer.

Este un moment istoric – Trump este primul președinte american căruia i se acordă o a doua vizită de stat în Marea Britanie.

Translated with DeepL.com (free version)

Citeștei și 

„Tratament regal” pentru Trump în timpul vizitei de stat în Regatul Unit

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Zelenski îi cere lui Trump o „poziţie clară” în ceea ce privește încheierea războiului / „Cred că SUA sunt suficient de puternice pentru a lua propriile decizii”, spune liderul ucrainean despre condiţiile pe care Washingtonul le pune UE şi NATO pentru a sancţiona Rusia

Articole16 Sep • 236 vizualizări
1 comentariu

Donald Trump sugerează ca marile companii americane să raporteze rezultatele financiare la şase luni în loc de trei / ”Aţi auzit vreodată expresia că China gândeşte în termeni de 50–100 de ani când conduce o companie?”

Articole16 Sep • 286 vizualizări
0 comentarii

Statele Unite şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Donald Trump la Londra

Articole16 Sep • 134 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.