Imagini cu Trump și Jeffrey Epstein, condamna pentru pedofilie, proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windosr, în timpul vizitei istorice a președintelui SUA în Marea Britanie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Imagini cu Donald Trump și finanțistul condamnat pentru pedofilie Jeffrey Epstein au fost proiectate marți seara pe zidurile Castelului Windsor – aparent ca un semn de protest față de vizita președintelui, relatează BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Nu este clar cine se află în spatele acestei acțiuni.

🚨BREAKING: Donald Trump with Jeffrey Epstein has been projected onto Windsor Castle as the U.S. President arrives for his second state visit of the UK. pic.twitter.com/lyjQQRGv7k — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 16, 2025

Regele Charles al III-lea îi va găzdui pe Trump și Melania la Windsor în următoarele două zile.

Cu toate acestea, familia Trump nu a rămas la Windsor în cursul nopții de marți.

După aterizarea la Aeroportul Stansted din Londra cu avionul prezidențial american Air Force One, el și soția sa Melania s-au deplasat cu elicopterul Marine One în centrul Londrei.

Marți seara, cuplul prezidențial a fost cazat la Winfield House, la marginea Regent’s Park din Londra, reședința ambasadorului SUA în Marea Britanie.

Miercuri, regele Charles al III-lea se va întâlni cu președintele Trump la Castelul Windsor pentru a da startul vizitei de stat de două zile în Marea Britanie.

Joi, va pleca spre reședința de la țară a prim-ministrului, Chequers, unde îl va vizita pe Keir Starmer.

Este un moment istoric – Trump este primul președinte american căruia i se acordă o a doua vizită de stat în Marea Britanie.

Translated with DeepL.com (free version)

Citeștei și

„Tratament regal” pentru Trump în timpul vizitei de stat în Regatul Unit