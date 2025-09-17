„Tratament regal” pentru Trump în timpul vizitei de stat în Regatul Unit

„O mare ceremonie fastuoasă şi politică de 48 de ore”. Acestea sunt cuvintele alese de „The Spectator” pentru a descrie vizita de stat a lui Donald Trump în Regatul Unit, a doua a președintelui american după întâlnirea sa cu regina Elisabeta a II-a în timpul primului său mandat, în 2018, potrivit Rador Radio România.

Între seara de marți, 16 septembrie, și joi, 18 septembrie, republicanul și soția sa, Melania, vor beneficia de „tratament regal”, așa cum l-a numit săptămânalul conservator pe coperta ediției din 13 septembrie. O recepție la Windsor în prezența lui Charles III, a Camillei, a lui William și a lui Kate, o paradă într-o caleaşcă, un zbor al Red Arrows*: toată puterea soft britanică va fi pusă în slujba „relației speciale” dintre Regatul Unit și Statele Unite.

Acesta era, de altfel, principalul interes al invitației, pe cât de istorică, pe atât de controversată (sunt planificate manifestații la Windsor și Londra), adresată de premierul Keir Starmer în primăvară în Biroul Oval: să-l îmbuneze pe Donald Trump, sensibil la fastul monarhiei, într-o perioadă de turbulențe transatlantice.

Teren minat

„Dar când președintele va ateriza, laburistul Keir Starmer va ști la ce să se aștepte”, avertizează revista londoneză.

„Terenul este minat, deoarece cei doi bărbați nu sunt exact pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește libertatea de exprimare, războiul din Ucraina și conflictul din Gaza”.

Totuşi, Downing Street se vrea optimist. Relațiile bilaterale par a fi într-o stare bună, după cum o demonstrează acordul comercial semnat în mai anul trecut, care a însemnat taxe mai mici pentru britanici. „Un anunț important este planificat săptămâna aceasta: un nou acord anglo-american în domeniul tehnologic, cu investiții de miliarde de lire sterline în inteligența artificială [IA], calcul cuantic, care ar trebui să stimuleze puterea IA, și fuziunea nucleară”, spune jurnalistul politic mereu bine informat Tim Shipman.

Discuţii private

Trebuie spus și că Trump și Starmer se înțeleg surprinzător de bine (așa cum a recunoscut chiar și deputatul populist de dreapta Nigel Farage, care a trecut pe la Casa Albă săptămâna trecută) și că „‘britanismul’ este la modă la Washington”, notează „Spectator”.

Donald Trump și vicepreședintele său, J.D. Vance, au petrecut chiar o parte din vară în Regatul Unit, primul în Scoția, cel de-al doilea într-un cadru idilic din zona Cotswolds, lângă Oxford.

Numărul doi de la Casa Albă „a profitat de ocazie pentru a-i arăta rezultatele unui test ADN [care ar fi relevat rădăcini engleze]” fostului ministru de externe David Lammy (trecut ulterior la Departamentul de Justiție). „Înainte, oamenii preferau să scoată în evidență originile irlandeze”, glumește revista londoneză.

După un banchet programat la Windsor în seara zilei de 17 septembrie, a doua zi se va reveni la lucruri serioase. „În privat, prim-ministrul va trebui să apere credibilitatea militară a țării, îl va încuraja pe Trump să impună noi sancțiuni Moscovei și îi va sugera ideea de a utiliza active rusești înghețate pentru a finanța efortul de război ucrainean”.

Complicat. Regele Charles III deposedat de coroana sa de Trump, imaginea de pe prima pagină a ziarului „The Spectator”, produce un scrâşnit din dinţi.

Sursa: COURRIER INTERNATIONAL / Rador Radio România / Traducerea: Gabriela Sîrbu