Un stâlp vechi de 12.000 de ani pe care este sculptat un chip de om, descoperit în sud-estul Turciei

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un stâlp în forma literei „T”, pe care este sculptat un chip uman, a fost descoperit în premieră în timpul recentelor săpături arheologice din situl Karahan Tepe din sud-estul Turciei, a anunţat luni un ministru turc, transmite marţi agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Descoperirea a fost realizată în timpul săpăturilor din cadrul proiectului „Stone Hills”, o iniţiativă arheologică ce explorează tranziţia umanităţii de la un stil de viaţă nomad la unul sedentar şi evoluţia sistemelor de credinţe din urmă cu aproximativ 12.000 de ani.

Situat în sud-estul Anatoliei, proiectul include mai multe situri neolitice, printre care Göbekli Tepe şi Karahan Tepe.

„Acest artefact descoperit la Karahan Tepe face lumină în ceea ce priveşte istoria umanităţii, fiind primul exemplu de om neolitic care s-a sculptat pe o coloană în formă de ‘T'”, a declarat ministrul turc al Culturii şi Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, citat într-un comunicat.

Chipul, gravat în partea superioară a pietrei, are contururi ascuţite, ochi adânciţi şi un nas lat, trăsături stilistice similare cu alte sculpturi umane descoperite anterior la Karahan Tepe.

Potrivit Ministerului Culturii şi Turismului din Turcia, descoperirea nu numai că scoate în evidenţă abilităţile tehnice ale societăţilor neolitice timpurii, dar oferă informaţii noi despre capacitatea lor de abstractizare şi autoreprezentare.

Descoperirea acestui stâlp reprezintă o realizare importantă în studiile neolitice, a adăugat instituţia.

Până în prezent, stâlpii în formă de „T” descoperiţi la Karahan Tepe şi în apropiere de Göbekli Tepe aveau sculptate braţe şi mâini. Este pentru prima dată când un chip uman a fost descoperit sculptat direct pe un astfel de stâlp, dezvăluind o nouă dimensiune a expresiei simbolice şi artistice în rândul comunităţilor neolitice.

Ministerul a menţionat că această descoperire susţine şi mai mult ideea că stâlpii în formă de „T” aveau un rol simbolic, dincolo de scopurile structurale sau rituale. Pentru prima dată, aceşti monoliţi par să descrie forma umană într-un mod mai direct şi personalizat, reprezentând un pas crucial în dezvoltarea imaginii umane şi a gândirii spirituale.