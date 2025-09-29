G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Figurine mici din lut, vechi de circa 8.000 de ani, descoperite în…

Sursa Foto: Captură Youtube

Figurine mici din lut, vechi de circa 8.000 de ani, descoperite în vestul Turciei

Articole29 Sep 0 comentarii

Arheologii au descoperit cinci figurine din lut, neobişnuit de mici, cu o vechime de circa 8.000 de ani, în timpul săpăturilor efectuate la Ulucak Höyük, o aşezare neolitică de tip tell aflată în apropierea oraşului Izmir, din vestul Turciei, au anunţat cercetătorii luni, informează agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cu dimensiuni cuprinse între 3 şi 10 centimetri, statuetele, reprezentând bărbaţi şi femei, sunt primele de acest fel descoperite la o asemenea scară, a declarat Ozlem Cevik, directoarea săpăturilor de la Ulucak şi cercetătoare la Departamentul de Protoistorie şi Arheologie a Orientului Apropiat din cadrul Universităţii Trakya.

„Credem că aceste figurine erau folosite în spaţiul domestic, având legătură cu abundenţa, fertilitatea şi cu riturile de trecere”, precum naşterea, căsătoria, ciclurile sezoniere sau schimbările de statut social ori spiritual, a declarat Cevik pentru agenţia de presă Demiroren.

Specialista a precizat că figurinele au fost găsite împreună, în interiorul unei structuri – nu pe podea, ci în nivelul de umplere de deasupra – ceea ce indică faptul că ar fi putut fi atârnate la uscat.

Datarea cu radiocarbon a unor secţiuni excavate anterior plasează structura între anii 6005 şi 5840 î.Hr., confirmând că artefactele au o vechime de circa 8.000 de ani.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Curtemur puternic de suprafaţă de magnitudinea 5,4 în nord-vestul Turciei, la Simav, în provincia Kutahya / A fost urmat de o replică de magnitudinea 4,0 / Seismul, resimţit la Istanbul, fără victime

Articole28 Sep • 281 vizualizări
0 comentarii

Echipa turcă Alanyaspor, cu Hagi în teren, a pierdut acasă în faţa lui Galatasaray cu 0-1

Articole, Sportz26 Sep • 308 vizualizări
1 comentariu

Grecia va cumpăra de la Franţa a patra fregată Belharra pentru a ține pasul cu rivala sa istorică, Turcia

Articole17 Sep • 1.032 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.