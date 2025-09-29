Figurine mici din lut, vechi de circa 8.000 de ani, descoperite în vestul Turciei

Arheologii au descoperit cinci figurine din lut, neobişnuit de mici, cu o vechime de circa 8.000 de ani, în timpul săpăturilor efectuate la Ulucak Höyük, o aşezare neolitică de tip tell aflată în apropierea oraşului Izmir, din vestul Turciei, au anunţat cercetătorii luni, informează agenția de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Cu dimensiuni cuprinse între 3 şi 10 centimetri, statuetele, reprezentând bărbaţi şi femei, sunt primele de acest fel descoperite la o asemenea scară, a declarat Ozlem Cevik, directoarea săpăturilor de la Ulucak şi cercetătoare la Departamentul de Protoistorie şi Arheologie a Orientului Apropiat din cadrul Universităţii Trakya.

„Credem că aceste figurine erau folosite în spaţiul domestic, având legătură cu abundenţa, fertilitatea şi cu riturile de trecere”, precum naşterea, căsătoria, ciclurile sezoniere sau schimbările de statut social ori spiritual, a declarat Cevik pentru agenţia de presă Demiroren.

Specialista a precizat că figurinele au fost găsite împreună, în interiorul unei structuri – nu pe podea, ci în nivelul de umplere de deasupra – ceea ce indică faptul că ar fi putut fi atârnate la uscat.

Datarea cu radiocarbon a unor secţiuni excavate anterior plasează structura între anii 6005 şi 5840 î.Hr., confirmând că artefactele au o vechime de circa 8.000 de ani.