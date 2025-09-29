G4Media.ro
Capete de porc în fața moscheilor din regiunea pariziană: 11 persoane arestate…

Capete de porc, moschei
Screenshot X

Capete de porc în fața moscheilor din regiunea pariziană: 11 persoane arestate în Serbia

29 Sep

Poliția sârbă a anunțat luni, 29 septembrie, arestarea a 11 persoane în legătură cu capetele de porc depuse în fața moscheilor din regiunea pariziană la începutul lunii, potrivit BFM TV.

La 20 de zile după descoperirea capetelor de porc în fața intrării mai multor moschei din Île-de-France, 11 persoane au fost arestate în Serbia, a anunțat poliția locală, luni, 29 septembrie.

Aceștia sunt bănuiți că au participat la mai multe operațiuni în Franța și Germania „incitând la ură”, în special „aruncând vopsea verde pe Muzeul Holocaustului, mai multe sinagogi și un restaurant evreiesc” și „plasând capete de porc lângă lăcașuri de cult musulmane”, a indicat poliția.

Un suspect cheie a fugit

Cele 11 persoane ar fi fost antrenate de un alt cetățean sârb, care “în prezent este fugar” și „acționând sub instrucțiunile unui serviciu de informații străin”, precizează comunicatul Ministerului de Interne, fără a specifica naționalitatea acestuia.

Nouă capete de porc, animal considerat impur de islam, au fost descoperite la începutul lunii septembrie în fața unor moschei din capitala franceză și din regiunea pariziană, provocând reacții indignate.

La sfârșitul lunii aprilie, Memorialul Shoah, trei sinagogi și un restaurant au fost stropite cu vopsea verde la Paris – trei sârbi sunt acuzați și închiși în Franța în cadrul acestei anchete.

1 comentariu

  1. Nu pot sa nu ma gandesc daca, nu cumva, sarbi au asteptat intai rezultatul alegerilor din Moldova, ca sa vada daca au vreo speranta din directia aia (directia fiind rusia, evident) si abia pe urma au facut arestarile ca, na, teoretic Serbia este tara candidata pentru aderarea la UE.

