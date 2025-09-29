Poliţist de la Serviciul Antidrog, acuzat că furniza traficanţilor informaţii despre anchetele procurorilor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un poliţist de la Serviciul Antidrog al Capitalei a fost reţinut de DIICOT, fiind acuzat că furniza traficanţilor de droguri informaţii confidenţiale despre anchetele derulate de procurori, primind în schimb sume mari de bani, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Duminică, procurorii DIICOT au efectuat zeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Olt, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri, luare şi dare de mită şi divulgarea informaţiilor nepublice.

În urma percheziţiilor, au fost confiscate aproximativ 2 kilograme de droguri de mare risc (cocaină şi heroină), circa 1.000 de comprimate din clasa opioidelor, obiecte purtând urme de substanţă şi o armă neletală. De asemenea, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux şi suma de aproximativ 60.000 de euro.

DIICOT a anunţat luni că a reţinut 20 de persoane, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar.

Din actele de urmărire penală a rezultat că, începând cu luna aprilie 2024, în Sectorul 5 al Capitalei, a fost constituită o grupare de traficanţi de droguri, condusă de doi bărbaţi (în vârstă de 55 şi 36 de ani), aflaţi în relaţii de rudenie. Ei erau ajutaţi de un agent de poliţie, cu vârsta de 57 de ani.

Începând cu luna mai 2024, la acest grup au aderat alte două grupuri infracţionale, rezultând o structură de criminalitate de tip piramidal, compusă din aproximativ 30 de membri.

Structura era condusă de bărbatul în vârstă de 55 de ani, fiind organizată pe celule, cu trei paliere, fiecare membru având sarcini bine determinate (procurarea drogurilor, colectarea sumelor de bani, depozitare, porţionare, transport şi comercializare).

Gruparea beneficia de informaţii confidenţiale furnizate de poliţist, care lucra la Serviciul Antidrog al Capitalei.

„Procesul de cristalizare a grupului infracţional organizat extins a fost favorizat de posibilitatea de a obţine, prin intermediul inculpatului ce deţinea calitatea de agent de poliţie judiciară în cadrul Serviciului Antidrog din structura specializată de la nivelul municipiului Bucureşti, a unor informaţii privind atât anchetele penale aflate în derulare pe rolul DIICOT, cât şi aspecte legate de tacticile şi procedeele probatorii utilizate în cadrul acestor anchete. Astfel, până în luna martie 2025, inculpatul (funcţionar public cu statut special), în schimbul unor importante sume de bani primite de la lider, i-a divulgat acestuia informaţii privind anchete penale ce vizau membri ai grupării, data declanşării unor acţiuni de amploare ale DIICOT, mijloace speciale de investigaţii şi alte aspecte referitoare la urmărirea penală. În acest mod, inculpatul i-a înlesnit atât liderului, cât şi altor membri ai grupării de criminalitate organizată deţinerea şi ulterior comercializarea substanţelor interzise”, spune DIICOT.