Comisia Europeană sprijină planul lui Antonio Costa de evitare a veto-ului Ungariei asupra candidaturilor Ucrainei și Moldovei la UE

Bruxellesul a salutat luni planul președintelui Consiliului European, António Costa, de a ocoli veto-ul Ungariei și de a merge mai departe cu cererile de aderare la UE ale Ucrainei și Moldovei, transmite Politico.

În conformitate cu propunerea lui Costa, o majoritate calificată a țărilor ar vota pentru a deschide așa-numitele grupuri de negociere pentru cele două țări. Normele existente impun ca toate cele 27 de țări membre ale UE să dea undă verde fiecărei etape a procesului de aderare.

„Posibilitatea de a împuternici Consiliul să decidă prin majoritate calificată ar putea fi explorată pentru anumite etape intermediare în procesul de extindere”, a declarat luni Guillaume Mercier, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru extindere.

În timp ce planul lui Costa necesită în continuare unanimitate pentru aprobarea aderării finale a unei țări – păstrând autoritatea colectivă a națiunilor UE asupra deciziei finale – scăderea pragului pentru începerea discuțiilor ar putea pune lucrurile în mișcare și ar diminua frustrarea de la Kiev și Chișinău.

Mutarea ar ajuta țările candidate, precum Ucraina și Moldova, să înceapă reformele pentru alinierea la standardele UE, chiar dacă unul sau doi membri se opun oficial începerii negocierilor.

Diplomații UE văd în propunerea lui Costa o modalitate de a depăși obstrucțiile repetate ale premierului ungar Viktor Orbán, al cărui veto a blocat progresele Ucrainei și Moldovei.

„Atunci când o țară este reținută fără motive obiective, deși îndeplinește criteriile, credibilitatea întregului proces de extindere este în pericol”, a declarat Mercier.

Deși sprijină eforturile de accelerare a procesului, Comisia a subliniat că orice decizie de a avansa negocierile de aderare la UE aparține în cele din urmă țărilor membre.

„Statele membre sunt cele care trebuie să decidă cu privire la următorii pași, iar noi sperăm să deschidem primul grup cât mai curând posibil”, a declarat Mercier.

Clusterele sunt etape-cheie în procesul de aderare la UE, grupând cele 35 de capitole de negociere în șase domenii de politică precum drepturile fundamentale, piața internă și competitivitatea.

Comisia a arătat o oarecare deschidere față de extinderea votului cu majoritate calificată în revizuirea sa a politicii premergătoare extinderii, publicată anul trecut, după apelurile liderilor UE pentru un proces de aderare mai rapid.

În discursul său privind starea Uniunii de la începutul acestei luni, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a subliniat, de asemenea, necesitatea de a trece la votul cu majoritate calificată în anumite domenii, citând în mod explicit politica externă – dar lăsând ușa deschisă și pentru alte domenii.

Dacă extinderea UE ar putea intra în categoria menționată de von der Leyen, a declarat luni purtătorul de cuvânt șef al Comisiei, Paula Pinho: „Acest lucru ar putea fi într-adevăr explorat”.