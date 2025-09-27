Ungaria declară mişcarea ”Antifa” drept organizaţie ”teroristă” / Budapesta cere UE ”să-şi alinieze măsurile” împotriva Antifa după modelul Trump

Ungaria a publicat o listă nou creată de ”organizaţii teroriste” pe care apare mişcarea ”Antifa”, ”antifascistă”, după ce preşedintele american Donald Trump a semnat la începutul săptămânii un decret în acest sens, în urma asasinării activistului ultraconservator Charlie Kirk, relatează News.ro, care citează AFP.

Guvernul ungar a publicat vineri, după exemplul american, un decret în Jurnalul Oficial, prin care ordonă deschiderea unei liste naţionale de grupări teroriste.

Pe această listă pot fi înscrise numai organizaţii care nu apar pe liste de sancţiuni ale Uniunii Europene (UE) şi ONU, potrivit acestor dispoziţii.

Decretul permite impunerea unor sancţiuni financiare oricăror grupări care apar pe listă şi introducerea pe această listă neagră a persoanelor care fac parte din ele, care pot fi expulzate sau cărora le poate fi interzisă intrarea pe teritoriul ungar.

”Trebuie să spunem că Antifa şi suborganizaţiile sale afiliate sunt organizaţii teroriste”, a declarat vineri, în interviul său săptămânal la radioul public, premierul ungar Viktor Orban, aliatul cel mai apropiat al lui Donald Trump în UE.

”Înainte să fi comis crime, înainte să comită, trebuie să fie luate măsuri împotriva lor”, a adăugat el.

Ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto a cerut ca Uniunea Europeană ”să-şi alinieze măsurile la cele ale Statelor Unite” împotriva mişcării ”Antifa”.

Mişcarea ”Antifa” – ”antifascistă” – seamănă mai degarbă cu o mişcare politică decât cu un grup organizat.

Acest termen este asociat unei facţiuni a extremei stângi, acuzată cu regularitate de violenţe la manifestaţii.

După asasinarea lui Charlie Kirk, la 10 septembrie, dreapta americană a desemnat rapid stânga americană drept responsabilă de atmosfera de violenţă politică din America şi a evocat ”terorismul intern” al stângii.