Campusul dual de la Timișoara a pierdut banii din PNRR / Viceprimar: Doi ani am stat să stabilim dacă facem trei, patru sau cinci pe regiune, doi ani au fost pierduți de minister, după care am avut un an de zile să-l implementăm

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Campusul dual din Timișoara ar fi trebuit să aibă săli de clasă, ateliere, un cămin și o bază sportivă și s-ar fi desfășurat pe o suprafață de 14.000 de metri pătrați.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

S-a pierdut însă finanțarea de 25 de milioane de euro, din PNRR, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.

Ministrul Educației Daniel David a anunțat că în aceeași situație se află mai multe proiecte similare din țară, contractele pentru aceste proiecte fiind reziliate, la nivel național.

Viceprimarul Ruben Lațcău spune că timpul pe care l-au avut la dispoziție pentru a aduce proiectul la un stadiu de peste 30% a fost scurt și acum caută alternative de finanțare.

“Am stat doi ani de zile să stabilim dacă facem trei, patru sau cinci pe regiune, doi ani de zile au fost pierduți de către minister în campanie electorală să stabilească ghiduri, după care am avut un an de zile să-l implementăm.

Intenția noastră este să gândim, împreună cu Politehnica și cu restul partenerilor, dimensiunea acestui obiectiv de investiții și care sunt cele mai necesare activități și profesii din perspectiva pieței muncii și după care să avem o recalibrare și să găsim ori altă finanțare, ori fonduri locale, ori alte surse pentru a face acest campus”, spune Ruben Lațcău.

Primăria Timișoara a anulat licitația pentru desemnarea constructorului, care să realizeze obiectivul, la începutul lunii octombrie.

Campusul ar fi trebuit să cuprindă săli de clasă, ateliere, un cămin și o bază sportivă și s-ar fi desfășurat pe o suprafață de 14.000 de metri pătrați.