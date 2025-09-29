G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Reuters: Premierul israelian Netanyahu cere scuze Qatarului pentru atacul de la Doha 

benjamin netanyahu
sursa foto: Menahem Kahana / AFP / Profimedia

Reuters: Premierul israelian Netanyahu cere scuze Qatarului pentru atacul de la Doha 

Articole29 Sep • 428 vizualizări 0 comentarii

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul Israelului de la Doha în timpul unei convorbiri telefonice de luni de la Casa Albă, a declarat o sursă apropiată lui Netanyahu pentru Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Apelul către prim-ministrul qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a avut loc în timp ce Netanyahu se întâlnea cu președintele american Donald Trump la Washington. O echipă tehnică qatareză se află, de asemenea, la Casa Albă, potrivit unei surse separate, informată despre discuții.

Israelul a revendicat atacul din 9 sepetmebrie împotriva a ceea ce se presupune că era o întâlnire a liderilor Hamas din capitala Qatarului, Doha, atac soldat cu cinci morţi în rândurile grupului islamist şi un poliţist qatarez.

Chiar şi Statele Unite, aliatul necondiţionat al Israelului, au criticat atacul israelian: „Bombardarea unilaterală în Qatar, o naţiune suverană şi un aliat apropiat al Statelor Unite, care lucrează din greu şi cu curaj, asumându-şi riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu face să avanseze obiectivele Israelului sau ale Statelor Unite”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Însă, ea a adăugat ulterior: „Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care trage beneficii de pe urma suferinţei celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de laudă”.

Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman a declarat a doua zi după atac oficiali ai SUA au avertizat prima dată Qatarul cu circa 10 minute după ce atacul israelian începuse.

„SUA ne-au informat cu 10 minute după ce atacul a avut loc că tocmai primiseră un mesaj că are loc un atac, o rachetă lansată asupra statului Qatar”, a spus el.

Întrebat despre apărarea aeriană a Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman, care este şi ministru de interne, a spus că „inamicul israelian a utilizat arme ce nu au fost detectate” de sistem.

El a descris atacul drept „o operaţiune 100% perfidă” şi „terorism de stat”.

Qatarul, alături de Egipt şi SUA, sunt mediatori în războiul din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas.

Mohammed bin Abdulrahman a dat asigurări atunci că Doha îşi va menţine rolul de mediator, în pofida atacului israelian.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Protest al evreilor ortodocşi din New York la ONU împotriva lui Netanyahu şi a genocidului din Gaza

Articole18 Sep • 477 vizualizări
0 comentarii

Qatarul acuză Israelul că a încercat să saboteze negocierile pentru Gaza / ”Netanyahu visează ca regiunea arabă să devină o sferă de influenţă israeliană. Şi aceasta este o iluzie periculoasă”

Articole15 Sep • 604 vizualizări
0 comentarii

Consiliul Drepturilor Omului din cadrul ONU va organiza marţi o întâlnire de urgenţă consacrată atacului israelian asupra Qatarului

Articole15 Sep • 77 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.