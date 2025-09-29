Reuters: Premierul israelian Netanyahu cere scuze Qatarului pentru atacul de la Doha
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul Israelului de la Doha în timpul unei convorbiri telefonice de luni de la Casa Albă, a declarat o sursă apropiată lui Netanyahu pentru Reuters.
Apelul către prim-ministrul qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a avut loc în timp ce Netanyahu se întâlnea cu președintele american Donald Trump la Washington. O echipă tehnică qatareză se află, de asemenea, la Casa Albă, potrivit unei surse separate, informată despre discuții.
Israelul a revendicat atacul din 9 sepetmebrie împotriva a ceea ce se presupune că era o întâlnire a liderilor Hamas din capitala Qatarului, Doha, atac soldat cu cinci morţi în rândurile grupului islamist şi un poliţist qatarez.
Chiar şi Statele Unite, aliatul necondiţionat al Israelului, au criticat atacul israelian: „Bombardarea unilaterală în Qatar, o naţiune suverană şi un aliat apropiat al Statelor Unite, care lucrează din greu şi cu curaj, asumându-şi riscuri alături de noi pentru a media pacea, nu face să avanseze obiectivele Israelului sau ale Statelor Unite”, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Însă, ea a adăugat ulterior: „Cu toate acestea, eliminarea Hamas, care trage beneficii de pe urma suferinţei celor care trăiesc în Gaza, este un obiectiv demn de laudă”.
Prim-ministrul qatarez Mohammed bin Abdulrahman a declarat a doua zi după atac oficiali ai SUA au avertizat prima dată Qatarul cu circa 10 minute după ce atacul israelian începuse.
„SUA ne-au informat cu 10 minute după ce atacul a avut loc că tocmai primiseră un mesaj că are loc un atac, o rachetă lansată asupra statului Qatar”, a spus el.
Întrebat despre apărarea aeriană a Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman, care este şi ministru de interne, a spus că „inamicul israelian a utilizat arme ce nu au fost detectate” de sistem.
El a descris atacul drept „o operaţiune 100% perfidă” şi „terorism de stat”.
Qatarul, alături de Egipt şi SUA, sunt mediatori în războiul din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas.
Mohammed bin Abdulrahman a dat asigurări atunci că Doha îşi va menţine rolul de mediator, în pofida atacului israelian.
