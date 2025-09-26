După Trump, și guvernul lui Viktor Orban a desemnat Antifa organizaţie teroristă

Guvernul ungar a decis să desemneze Antifa drept organizaţie teroristă la şedinţa de cabinet de miercuri, a anunţat vineri prim-ministrul Viktor Orban la postul public de radio, transmite agenția MTI, citată de Agerpres.

Executivul de la Budapesta va întocmi o listă naţională a organizaţiilor teroriste şi va lua cele mai stricte măsuri posibile împotriva lor, a asigurat Orban.

Guvernul trebuie să-şi asume rolul de lider în a asigura că acţiunile şi orice „intenţii criminale anunţate” nu rămân nepedepsite, a adăugat el.

Anunţul său vine după ce, luni, preşedintele american Donald Trump a desemnat mişcarea Antifa drept „organizaţie teroristă internă”, iar ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a îndemnat Uniunea Europeană să urmeze exemplul american şi să clasifice această mişcare, care reuneşte grupuri de extremă stânga ce se definesc ca antifasciste, drept organizaţie teroristă.

Viktor Orban a mai afirmat în remarcile sale radiodifuzate de vineri că viaţa în Europa se „deteriorează” şi „ceea ce este în jurul nostru se schimbă împotriva voinţei noastre, alimentând agresiunea, iar acest lucru şi-a croit drum în politică”, şi a subliniat că politicienii au responsabilitatea de a nu permite ca „această atmosferă tensionată, agresivă, violentă, provenită din starea generală a continentului nostru” să se infiltreze în discursul public.

„În curând, doar Europa centrală şi în principal Ungaria vor fi considerate o insulă a păcii”, a afirmat Orban.

În timpul primului său mandat, Donald Trump a evocat deja posibilitatea de a lua măsuri împotriva mișcării Antifa care, potrivit Ligii Anti-Defăimare (ADL), o organizație civică care luptă împotriva extremismului, este o „mișcare descentralizată, fără lider, compusă dintr-un ansamblu destructurat de grupuri, rețele și indivizi”.

Până în prezent, guvernul federal american nu a desemnat niciodată grupuri prezente exclusiv în Statele Unite ca organizații teroriste, în principal din cauza protecțiilor prevăzute de Constituția americană.

Cu toate acestea, un reprezentant al Departamentului Justiției familiarizat cu subiectul a declarat că decretul lui Donald Trump va extinde domeniul de supraveghere și de acțiune al autorităților.

Criticii au avertizat că această măsură ar putea constitui un atac la adresa libertății de exprimare și a oponenților republicanului de la Casa Albă.

În trecut, experții în violență politică și reprezentanții forțelor de ordine americane au identificat atacurile grupurilor de extremă dreapta ca fiind principala sursă de extremism violent în Statele Unite.

Înainte ca Donald Trump să semneze luni acest decret, experții juridici au declarat că o astfel de măsură ar putea fi lipsită de temei juridic, ar fi dificil de pus în aplicare și ar provoca temeri pentru libertatea de exprimare, întrucât aderarea la o ideologie nu constituie, în general, o infracțiune.