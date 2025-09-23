Donald Trump a semnat decretul care desemnează Antifa drept „organizație teroristă”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Donald Trump a semnat luni un decret care desemnează mișcarea Antifa drept „organizație teroristă”, a declarat Casa Albă, un anunț care vine după ce președintele american a promis să ia măsuri împotriva grupurilor de „stânga radicală” în urma asasinării lui Charlie Kirk, transmite agenția Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Militant ultra-conservator cu un rol crucial în rândul tinerilor alegători în timpul campaniei prezidențiale americane de anul trecut, Charlie Kirk a fost împușcat mortal pe 10 septembrie în timp ce vorbea la o adunare în aer liber în campusul unei universități din Utah.

Deși anchetatorii nu au stabilit încă motivul atacului și nu au semnalat apartenența suspectului la vreun grup, Donald Trump și aliații săi republicani au dat vina, înainte chiar de arestarea unui suspect, pe „stânga radicală” pentru asasinarea lui Charlie Kirk.

Președintele american și înalți reprezentanți ai administrației sale acuză de mult timp grupurile de stânga că au creat o atmosferă ostilă față de conservatori și se folosesc de moartea lui Charlie Kirk ca pretext pentru a pune în aplicare planuri de represiune.

În timpul primului său mandat, Donald Trump a evocat deja posibilitatea de a lua măsuri împotriva mișcării Antifa care, potrivit Ligii Anti-Defăimare (ADL), o organizație civică care luptă împotriva extremismului, este o „mișcare descentralizată, fără lider, compusă dintr-un ansamblu destructurat de grupuri, rețele și indivizi”.

„Dacă unii actori extremiști care revendică afilierea la Antifa participă efectiv la acte de violență sau vandalism în timpul adunărilor și evenimentelor, acest lucru nu este norma”, se scrie pe site-ul web al ADL.

În scurtul decret prezidențial semnat luni, Donald Trump ordonă „tuturor departamentelor și agențiilor competente (…) să investigheze, să destabilizeze și să destrame toate operațiunile ilegale” conduse de Antifa sau de oricine finanțează astfel de acțiuni, a anunțat Casa Albă.

„Persoanele legate de Antifa și care acționează în numele acesteia colaborează cu alte organizații și entități în scopul de a răspândi și incita la violență politică și de a reprima discursul politic legal”, se adaugă.

Până în prezent, guvernul federal american nu a desemnat niciodată grupuri prezente exclusiv în Statele Unite ca organizații teroriste, în principal din cauza protecțiilor prevăzute de Constituția americană.

Cu toate acestea, un reprezentant al Departamentului Justiției familiarizat cu subiectul a declarat că decretul lui Donald Trump va extinde domeniul de supraveghere și de acțiune al autorităților.

Criticii au avertizat că această măsură ar putea constitui un atac la adresa libertății de exprimare și a oponenților republicanului de la Casa Albă.

În trecut, experții în violență politică și reprezentanții forțelor de ordine americane au identificat atacurile grupurilor de extremă dreapta ca fiind principala sursă de extremism violent în Statele Unite.

Înainte ca Donald Trump să semneze luni acest decret, experții juridici au declarat că o astfel de măsură ar putea fi lipsită de temei juridic, ar fi dificil de pus în aplicare și ar provoca temeri pentru libertatea de exprimare, întrucât aderarea la o ideologie nu constituie, în general, o infracțiune.