Doi funcţionari bulgari, concediaţi pentru că au pretins mită de la convoiul cu echipamente de concert al lui Robbie Williams

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ghinion pentru doi funcţionari bulgari care au solicitat mită în timpul unei opriri în trafic, o practică obişnuită, notează AFP, însă cei doi au oprit convoiul de camioane care transportau echipamente pentru concertul lui Robbie Williams şi nu se aşteptau ca şoferii acestor camioane să depună o plângere care să ducă apoi la demiterea lor, transmite luni AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Au folosit Google Translate” pentru a se face înţeleşi de şoferii britanici, a explicat şeful poliţiei, Liubomir Nikolov, într-o conferinţă de presă organizată luni, la Sofia. „I-au rugat chiar şi pe cei care nu aveau numerar să meargă la bancomat” pentru a plăti cei 500 de euro pretinşi, a adăugat el, referindu-se la incidentul care a avut loc joi, lângă Sofia.

Neobişnuiţi cu astfel de practici pe rutele de turneu ale cântăreţului, echipa sa a depus o plângere împotriva acestor funcţionari.

Ministrul Transporturilor, Grozdan Karadjov, a declarat presei locale că cei doi funcţionari cu vechime au fost demişi pentru abateri.

Potrivit procurorului adjunct din Sofia, Dessislava Petrova, intervievată de AFP, şi ei au fost reţinuţi duminică şi se confruntă cu acuzaţii penale.

„Robbie Williams este mai eficient în lupta împotriva corupţiei decât instituţiile bulgare”, a glumit un utilizator de internet, întrucât mita este endemică în cea mai săracă ţară a Uniunii Europene.

„Traficul rutier este o mină de aur”, a confirmat Tihomir Bezlov, expert în crimă organizată al grupului de experţi CSD, cu sediul la Sofia. „Traficul dintre Turcia” şi restul UE este „intens”, a adăugat el.