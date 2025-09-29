Un videoclip în care 10 agenți americani de frontieră nu reușesc să prindă un bărbat pe bicicletă s-a viralizat pe rețelele sociale

Un videoclip care arată agenții federali de imigrare încercând fără succes să prindă un bărbat pe bicicletă în centrul orașului Chicago a devenit viral pe rețelele de socializare, scrie cotidianul american Newsweek.

Imaginile, distribuite pe X de către Christopher Sweat, cofondator și CEO al GrayStak Media, arată bărbatul manevrând printre mașini și pietoni, în timp ce agenții ICE (Immigration and Customs Enforcement – agenția pentru imigrație și control din SUA) îl urmăresc pe jos.

EXCLUSIVE: Earlier today ICE agents chase after a man in downtown Chicago after he made verbal comments but no physical or threatening contact. The man was able to get away. pic.twitter.com/uOiHXSmQny — Christopher Sweat (@SweatEm) September 28, 2025

Răspunsul agresiv al agenților evidențiază cât de serios tratează ICE orice gest perceput ca provocare, potrivit Newsweek.

Conform informațiilor care circulă pe rețelele de socializare, urmărirea a avut loc duminică, după ce bărbatul ar fi făcut comentarii verbale. Imaginile arată că nu a existat nicio altercație fizică sau comportament amenințător. În ciuda eforturilor agenților, bărbatul a reușit să scape.

Videoclipul a circulat rapid online, provocând reacții care au variat de la amuzament la critici la adresa tacticii de aplicare a legii a ICE. Unii utilizatori ai rețelelor sociale au lăudat agilitatea bărbatului, în timp ce alții au pus la îndoială necesitatea unei astfel de urmăriri publice, având în vedere absența oricărei amenințări imediate.

Newsweek nu a putut verifica în mod independent identitatea bărbatului care a scăpat de agenții de imigrare. Videoclipul a fost vizionat de peste 2,8 milioane de ori pe X.

Newsweek a solicitat informații de la DHS cu privire la detaliile care au determinat urmărirea, dacă individul a reprezentat o amenințare și dacă acțiunile sale au afectat operațiunile ICE.

Între timp, administrația Trump a intensificat eforturile de aplicare a legii în materie de imigrație în Chicago prin operațiunea Midway Blitz. Operațiunea Midway Blitz a fost lansată în legătură cu moartea lui Katie Abraham, o studentă de 20 de ani din Illinois, ucisă într-un accident cu fugă de la locul accidentului. Potrivit poliției, în acest accident ar fi fost implicat cetățeanul guatemalez Julio Cucul-Bol, care se afla ilegal în SUA și folosise documente falsificate pentru a-și ascunde identitatea.

Operațiunea a stârnit proteste în oraș din partea grupurilor care militează pentru protecția imigranților fără documente.