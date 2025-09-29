FOTO / VIDEO Peste 300 de persoane au protestat în fața Parlamentului din Chișinău, la apelul pro-rusului Igor Dodon, care acuză fraudarea alegerilor din Moldova / Contramanifestație pro-UE și Ucraina, un bărbat a scandat ”Slava Ucraina” și a fost ridicat de jandarmi – Corespondență de la Chișinău

Circa 300 de persoane persoane s-au strâns luni, la prânz, în fața Parlamentului de la Chișinău, la îndemnul liderului Blocului ”Patriotic” al socialiștilor pro-ruși, Igor Dodon, care în noaptea alegerilor parlamentare din 28 septembrie a acuzat, fără a aduce probe, fraudarea scrutinului de către partidul de guvernământ PAS al Maiei Sandu, transmit corespondenții G4Media din Chișinău.

Protestul a durat doar 28 de minute, după care pro-rușii, în frunte cu Igor Dodon, au plecat. În locul lor au rămas câțiva zeci de manifestanți pro-UE, care au scandat “Slava Ucraina și “Limba româna, unica stăpâna”.

UPDATE 12:36 În fața Parlamentului au rămas contra-manifestanții pro-UE și pro-Ucraina, care scandează: “Câte unu, cate doi, dodoniștii la gunoi”, “Limba româna, unica stăpâna”, „Slava Ukraini”, „Putin, criminal”, „Trăiască, trăiască, trăiască și-nflorească Moldova, Ardealul și Țara Românească”, „Rușii, fasciștii”, „Trăiască eroii”, „Eroii Ucrainei”

UPDATE 12:29 Organizatorii au anunțat că protestul s-a încheiat și au plecat, în frunte cu Igor Dodon. Mai multe persoane au rămas însă la fața locului și scandează “Moldova, Moldova”.

UPDTE 12: 23 Imagini de la protestul socialiștilor pro-ruși din Chișinău

UPDATE 12:17 Reprezentanții socialiștilor se adresează manifestanților în limba rusă și acuză că reprezentanții PAS au trimis instigatori la protest

“Știu că mulți au vrut să ajungeți la protest dar nu au reușit să ajungă”, a spus Dodon, care a făcut un apel la calm.

Acesta a susținut că partidele de opoziție “au învins în Moldova” iar “PAS a luat doar 44% în țară”

“Din nou datorită diasporei și a celor din afara țării PAS obține 50 de mandate”, a acuzat el.

UPDATE 12:13 La protest au venit protestatari anti-Rusia și pro-Ucraina care au scandat Slava Ucraina și “Moldova, Moldova”

Spiritele s-au agitat iar forțele de ordine au ridicat un bărbat care scanda pro-Ucraina pe care l-au dus într-o dubă

În mulțime sunt persoane anti-Dodon care vor să vorbească cu presa și dau declarații jurnaliștilor străini care relatează de la faza locului.

UPDATE 12:11 La protest a venit și liderul pro-rus Igor Dodon

Igor Dodon și alți reprezentanți ai blocului comuniștilor și pro-rușilor sunt așteptați să participe la protestul care a început la ora 12,00. La locul protestului vin din ce în ce mai mulți oameni, unii dintre ei cu steaguri ale Moldovei.

Gențile mai voluminoase ale persoanelor care se strâng la protest sunt controlate de către forțele de ordine care asigură securitatea zonei

Un cordon de circa 10 jandarmi se află pe treptele parlamentului și separă manifestanții de clădire.

