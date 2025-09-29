Pentagonul anunţă că 200 de militari ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi în Portland / Orașul a dat în judecată administrația Trump

Două sute de militari ai Gărzii Naţionale vor fi desfăşuraţi în Portland, oraş din nord-vestul SUA, a anunţat luni Departamentul american al Apărării, în cadrul campaniei lui Donald Trump contra criminalităţii şi care vizează marile oraşe conduse de democraţi, informează AFP, preluată de Agerpres.

Militarii „vor fi imediat chemaţi să servească la nivel federal pentru 60 de zile, pentru a-i proteja pe agenţii ICE (poliţa imigraţiei) şi alţi funcţionari care exercită misiuni federale”, a anunţat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, într-un comunicat.

Donald Trump, care a ordonat deja desfăşurarea armatei în oraşele democrate Los Angeles, Washington şi Memphis, a ameninţat la începutul lui septembrie că va trimite Garda Naţională la Portland, scena unor ample manifestaţii în 2020, în timpul primului său mandat, după moartea lui George Floyd, un afro-american ucis de un poliţist în Minneapolis.

Ordonând sâmbătă această desfăşurare la Portland, care este de mai multe luni scena unor noi manifestaţii contra poliţiei imigraţiei, preşedintele american a autorizat „utilizarea forţei maxime dacă este necesar”.

Autorităţile statului Oregon au depus duminică plângere pentru a-l împiedica, afirmând că această decizie este „motivată de dorinţa lui de a normaliza recurgerea la armată pentru activităţi ordinare de menţinere a ordinii interne”, în special în jurisdicţiile adversarilor lui politici.

În plângerea lor, autorităţile din Oregon au declarat de asemenea că nu este necesară desfăşurarea Gărzii Naţionale în Portland pentru că, în pofida celor afirmate de Donald Trump, manifestaţiile contra ICE au fost aici paşnice şi de slabă amploare.

Donald Trump a făcut din lupta contra imigraţiei clandestine o prioritate absolută, evocând o „invadare” a SUA de către „criminali veniţi din străinătate” şi comunicând mult asupra expulzărilor, ICE fiind unul dintre instrumentele principale în acest sens.