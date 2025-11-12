Carmen Uscatu explică diferența dintre ea și Oana Gheorghiu: Oana a ales să apere interesele tuturor cetățenilor în Guvern, eu am ales să apăr interesele donatorilor, sponsorilor și interesele pacienților în Asociația Dăruiește Viață
Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației Dăruiește Viață, care a criticat-o pe fosta sa parteneră Oana Gheorghiu pentru o presupusă incompatibilitate pentru că nu a renunțat la calitatea de cofondatoare și a rămas în Adunarea Generală în paralel cu funcția de vicepremier, a explicat la Euronews diferența între misiunile asumate de fiecare dintre ele.
”Știu că oamenilor le este greu să ne perceapă separat. Una dintre noi, respectiv Oana, a ales să apere interesele tuturor cetățenilor, în Guvern, iar eu am ales să apăr interesele donatorilor, sponsorilor și interesele pacienților în Asociația Dăruiește Viață”, a spus Carmen Uscatu la Euronews.
Ea a mai adăugat că ”Nu cunosc nicio organizație non-guvernamentală în lumea asta în care membrii să fie vicepremieri ai țării. Toate bunele practici pe care le-am consultat și în urma căreia i-am propus Oanei Gheorghiu să primească rolul de președinte onorific în asociație indică exact această incompatibilitate de roluri”.
Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației ”Dăruiește Viață”, alături de Carmen Uscatu, a declarat pentru G4Media că nu primește niciun ban pentru calitatea de membru fondator al asociației.
Actual vicepremier, Oana Gheorghiu a explicat faptul că în calitate de membru fondator este și membru al Adunării Generale a asociației și că are dreptul să participe la AGA, dar acest lucru nu presupune nicio atribuție executivă sau de reprezentare, explică co-fondatoarea asociaiei.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat pentru G4Media.ro că respectă în totalitate legea privind incompatibilitățile și conflictul de interese și că nu există nici o interdicție legală pentru a activa în continuare în Adunarea Generală a organizației, după ce s-a autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director.
Pe de altă parte, Carmen Uscatu a explicat pentru G4Media.ro că nu se referă la o incompatibilitate de ordin legal, ci la faptul că prin prezența sa în Adunarea Generală a organizației pune în pericol proiecte de finanțare, deoarece unii finanțatori au reguli care le interzic sponsorizarea unor ONG-uri care au membri în Guvern. Citește toate detaliile aici.
