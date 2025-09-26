G4Media.ro
Echipa turcă Alanyaspor, cu Hagi în teren, a pierdut acasă în faţa…

Echipa turcă Alanyaspor, cu Hagi în teren, a pierdut acasă în faţa lui Galatasaray cu 0-1

Echipa turcă Alanyaspor, pentru care Ianis Hagi a jucat din minutul 71, a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Galatasaray Istanbul, în etapa a 7-a din Super Lig, campionatul Turciei, transmite News.ro.

La Alanya, Galatasaray a deschis scorul în minutul 23, prin Mauro Icardi, care a beneficiat de un assist al lui Wilfried Singo. Alanyaspor a echilibrat meciul şi a dat semne că poate egala situaţia de pe tabelă, dar, chiar dacă managerul Joao Perreira l-a aruncat în luptă şi pe Ianis Hagi, din minutul 71, gazdele nu au reuşit să marcheze, iar Galatasaray s-a impus la limită, scor 1-0, într-un meci pe care nu l-a dominat.

Alanyaspor e pe locul 9, cu 9 puncte, în timp ce Galatasaray este lider după şapte etape, cu şapte victorii care au adus 21 de puncte.


