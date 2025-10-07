G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Când alergarea devine o lecție de viață la Brașov Running Festival,…

Mii de oameni au luat parte la Brașov Running Festival, profesioniști, dar și amatori.
Brașov Running Festival / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

VIDEO Când alergarea devine o lecție de viață la Brașov Running Festival, iar fiecare linie de sosire e o victorie

Sportz7 Oct • 19 vizualizări 0 comentarii

Dincolo de recorduri, podiumuri și presiunea cronometrului, există o altă lume a alergării. O lume în care nu contează timpul, ci bucuria de a fi acolo, împreună. La Brașov Running Festival, mii de pași au spus aceeași poveste: a unei comunități care aleargă pentru sănătate, pentru zâmbete, pentru acel sentiment unic de libertate.

Pe traseul celor 10 kilometri am văzut de toate: oameni care aleargă alături de câinii lor, părinți care țin de mână copiii, seniori care demonstrează că vârsta e doar un număr, și un concurent nevăzător care vede lumea prin curajul fiecărui pas.

Într-un astfel de eveniment, un rol extrem de important îl au cei de pe margine: cei care aplaudă, care țin parcarde, care întind o palmă și-ți spun zâmbind: „Hai că poți, nu mai e mult!”

Ei sunt energia care te ridică atunci când picioarele obosesc și devin tot mai grele.

Pentru unii, cursa de 10 kilometri a fost o luptă cu cronometrul. Pentru alții, o eliberare. Dar pentru toți, a fost o victorie. O victorie împotriva celor mai bune scuze, a oboselii, a fricii, a îndoielii.

Pentru fiecare în parte, linia de sosire este o poveste spusă în gând. Fiecare pas în plus este dovada că putem de multe ori mai mult decât credem cu adevărat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.