VIDEO Când alergarea devine o lecție de viață la Brașov Running Festival, iar fiecare linie de sosire e o victorie

Dincolo de recorduri, podiumuri și presiunea cronometrului, există o altă lume a alergării. O lume în care nu contează timpul, ci bucuria de a fi acolo, împreună. La Brașov Running Festival, mii de pași au spus aceeași poveste: a unei comunități care aleargă pentru sănătate, pentru zâmbete, pentru acel sentiment unic de libertate.

Pe traseul celor 10 kilometri am văzut de toate: oameni care aleargă alături de câinii lor, părinți care țin de mână copiii, seniori care demonstrează că vârsta e doar un număr, și un concurent nevăzător care vede lumea prin curajul fiecărui pas.

Într-un astfel de eveniment, un rol extrem de important îl au cei de pe margine: cei care aplaudă, care țin parcarde, care întind o palmă și-ți spun zâmbind: „Hai că poți, nu mai e mult!”

Ei sunt energia care te ridică atunci când picioarele obosesc și devin tot mai grele.

Pentru unii, cursa de 10 kilometri a fost o luptă cu cronometrul. Pentru alții, o eliberare. Dar pentru toți, a fost o victorie. O victorie împotriva celor mai bune scuze, a oboselii, a fricii, a îndoielii.

Pentru fiecare în parte, linia de sosire este o poveste spusă în gând. Fiecare pas în plus este dovada că putem de multe ori mai mult decât credem cu adevărat.