Parlamentul European a respins cererea Ungariei de ridicare a imunităţii opozantului Peter Magyar şi a activistei Ilaria Salis

Parlamentul European a respins marţi în cadrul a două voturi în plen ridicarea imunităţii a doi eurodeputaţi, respectiv liderul opoziţiei ungare Peter Magyar şi activista italiană Ilaria Salis, refuzând astfel solicitarea Ungariei, unde cei doi sunt investigaţi în dosare fără legătură între ele, relatează agenţia de știri EFE.

Peter Magyar este un fost aliat al premierului conservator ungar Viktor Orban, devenit adversar al acestuia în urma unei afaceri politico-conjugale. Magyar a demisionat la începutul anului trecut din partidul Fidesz al lui Orban după ce a divorţat de Judit Varga, fosta titulară a portofoliului Justiţiei şi o aliată a premierului.

El a fondat apoi partidul Tisza, care se descrie drept un partid pro-european de centru-dreapta şi este susţinut de Bruxelles, care contestă politică suveranistă a premierului ungar. Partidul Tisza s-a impus rapid ca formaţiune principală de opoziţie, iar la alegerile europarlamentare s-a clasat pe locul doi, după Fidesz, cu aproape 30% din voturi. Unele sondaje recente susţin că Tisza ar devansa Fidesz în intenţiile de vot şi că Orban riscă să piardă puterea după alegerile parlamentare ce vor avea loc anul viitor.

Peter Magyar are în Ungaria trei dosare penale. În primul este acuzat că i-a smuls cu forţa telefonul unei persoane care îl filma într-un club de noapte şi apoi a aruncat aparatul în Dunăre, iar celelalte două dosare privesc acuzaţii de defăimare, transmite Agerpres.

Cât despre eurodeputata italiană Ilaria Salis, această activistă antifascistă este acuzată în Ungaria de violenţe în marja unei adunări neo-naziste. Arestată de autorităţile ungare în februarie 2023, ea a fost adusă în faţa instanţei încătuşată cu lanţuri, situaţie faţă de care Italia a protestat oficial. După mai mult de un an de arest preventiv, ea a fost apoi plasată în arest la domiciliu şi în cele din urmă eliberată după ce a obţinut un mandat de eurodeputat la alegerile europarlamentare în 2024.

În cazul ei, respingerea ridicării imunităţii a fost decisă la o diferenţă de numai un vot, fiind înregistrate 306 voturi pentru menţinerea imunităţii şi 305 împotrivă. Pe de altă parte, normele Parlamentului European privind imunitatea prevăd că aceasta nu protejează eurodeputaţii în faţa procedurilor legale iniţiate anterior alegerii lor în această funcţie. Totuşi, în urma respingerii ridicării imunităţii, Ilaria Salis nu va putea fi judecată de justiţia ungară, deşi procedura împotriva ei a fost deschisă înainte să devină membră a Parlamentului European.

„Acest vot este o victorie pentru democraţie, statul de drept şi antifascism”, a susţinut Ilaria Salis după votul din Parlamentul European, unde a fost aleasă pe listele unui mic partid italian denumit „Alianţa Verzilor şi stânga”.